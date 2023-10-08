驅魔人信仰者︱爛番茄23%新鮮度大跌眼鏡　被評極少真正恐怖畫面

荷里活驅魔恐怖電影《驅魔人：信仰者》（The Exorcist：Believer）將於10月12日在香港上映，作為經典電影《驅魔人》系列半世紀後第六部續作，劇情直接延續原作故事，講述男主角Victor懷孕的妻子在12年前的海地地震中去世，他獨自撫養女兒Angela。Angela和朋友Katherine一次意外消失在樹林裡，三天後回來時竟徹底失憶，並引發了一連串解釋不到的神秘事件，迫使Victor面對邪惡最極點。Victor唯有找出Chris MacNeil——唯一曾目睹類似事情仍活着的人。Chris正是原版《驅魔人》的女主角，她的女兒Regan五年前發生過不可思議遭遇，令Chris徹底改變了自己。

男主角Victor的妻子於地震中喪生，自己一手一腳養大女兒。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

Victor的女兒Angela與朋友Katherine於森林失踪三日後，記憶盡失、更引發一系列恐怖事件。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

Victor於是找來《驅魔人》第一集女主角Chris來幫助女兒。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

《驅魔人：信仰者》日前於美國搶先上映，許多系列擁躉紛紛入場支持，然而開畫僅兩日，電影在評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）竟然僅僅錄得23%新鮮度，觀眾評分亦只有53%正評，與經典原作高達78%新鮮度及87%觀眾評分相距甚遠，令人大跌眼鏡！

《驅魔人：信仰者》在爛番茄評論網上僅錄得23%新鮮度及54%觀眾評分，令人大跌眼鏡。（爛番茄網站截圖）

經典恐怖片《驅魔人》在爛番茄評論網上則獲高達78%新鮮度及87%觀眾評分。（爛番茄網站截圖）

爛番茄網站上有評論人指出：「《驅魔人：信仰者》即使擁有龐大的現代CGI預算和製片商的支持，卻提供了極少真正恐怖的場面。」「《驅魔人：信仰者》的前一小時算得上是一部不錯的《驅魔人》電影，然而在接下來的故事發展中，它摧毀了前半部分所帶來的所有好感。」

電影中的被附身的女兒，與經典原作的造型相當神似。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

同時亦有評論者讚賞演員的表現：「年輕的女演員深刻地演繹被附身的角色；毫無表情地凝視、不祥的動作與威脅性的對白，讓觀眾頭髮都直豎！即使這集的魔鬼詛咒已相對較溫和。」