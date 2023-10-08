爆谷一周︱謝安琪拒與張繼聰演夫妻　怕外界猜測婚姻感情造成壓力

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（7日）播出第三季第15集，邀請了香港音樂溫情電影《4拍4家族》監製兼主演泰迪羅賓攜同謝安琪（Kay）與陳奐仁（Hanjin）兩位演員擔任嘉賓，接受主持人谷德昭訪問。《4拍4家族》三位主演作為音樂人，除了大談電影拍攝外，亦有分享音樂路上的經歷，謝安琪更大方回應觀眾提問與丈夫張繼聰之間在音樂與電影的感動時刻與合作可能。

香港音樂溫情電影《4拍4家族》監製兼主演泰迪羅賓攜同謝安琪、陳奐仁出席《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

被張繼聰歌詞感動落淚

節目中，有觀眾問及謝安琪上一次聽歌被感動得淚流滿面的經歷時，謝安琪笑指：「我的答案好像很刻意，上次是聽張繼聰的《日薄西山》！」謝安琪的回答引來全場觀眾鼓掌，在谷德昭的追問下，謝安琪坦言：「因為那首歌是關於他覺得自己的人生到了四十多歲，與一個人的婚姻維持到此，令他開始看到終點，他亦希望與這個人能走到終點。」

謝安琪指對上一次聽歌聽到淚流滿面，是張繼聰的作品《日薄西山》。（《爆谷一周》節目截圖）

謝安琪的回應令全場觀眾鼓掌。（《爆谷一周》節目截圖）

謝安琪更笑言覺得歌詞相當肉麻：「歌詞寫得很誇張，希望我們的骨灰能在宇宙四散，第一次看到歌詞覺得很肉麻，有這麼誇張嗎？但不知道為甚麼我開車時聽到就哭了，覺得這份感情很真摯！」

謝安琪更表示起初覺得張繼聰的歌詞十分肉麻。（《爆谷一周》節目截圖）

拒與張繼聰演夫婦

謝安琪事隔多年再度演戲，同為演員的張繼聰在阿Kay的空白期裏接拍了大量電影，成為炙手可熱的香港演員。謝安琪被問及與張繼聰合作電影的可能性時，她表示：「如果拍攝電影也飾演夫婦，會有很多壓力。」她表示如果本色演出便失去演戲的價值，但如果關係與真實狀態不同，則會惹來許多猜測。

謝安琪直言不想與張繼聰在電影裡演夫婦。（《爆谷一周》節目截圖）

然而謝安琪亦表示倘若真的與張繼聰合作，也實屬難得：「他在我心目中是很好看的演員，如果有一部電影，我們演沒有甚麼交集的角色（陳奐仁：即是母子啦！）很大挑戰喎！總之跟他參與一部電影，我會很享受！」