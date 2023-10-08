颱風小犬｜8號風球同《飯戲2》巨型請帖打卡　仲有戀愛運測試機玩

颱風小犬襲港，中午已掛上8號風球，所有戶外活動被逼取消，不少市民轉投商場搵節目，而去戲院睇戲就成為首選。電影《飯戲攻心2》日前公開一張請帖，公布續集演員名單，引起一片熱議，而今日有好幾間戲院更擺出一張巨型請帖供大家打卡，仲有戀愛運測試機玩，成為8號風球下另類娛樂。



不少市民都前往《飯戲攻心2》巨型請帖前打卡。（陳詠燊facebook相片）

電影《飯戲攻心》，去年上映叫好叫座，大收7734萬港元票房，成為年度票房第二位。本周五（6/10），片方官方社交平台，公開一張請帖作宣傳，疑似宣布續集《飯戲攻心2》將定於來年賀歲檔上映，仲公開演員名單，由於未見上集的演員名完全無影，只剩下「阿媽」廖子妤，換上的是黎彼得、謝君豪、蔣志光，加埋羅蘭同米雪，成班老戲骨全面進場，卡士引起一片熱議。

片方以請帖公布《飯戲攻心2》演員名單，到底第一集的演員有冇份參與，關鍵在於「陳氏一家」會包括幾多人。（網上圖片）

雖然真正卡士仍是個謎，但宣傳攻勢亦已展開，今日（8/10）導演陳詠燊便在個人社交平台，上載了幾張在戲院擺設的巨型請帖，寫道︰「好開心！好感動！連我自己都未趕得切出post宣傳，大家喺颱風下都已經排緊隊嚟支持！多謝大家！」

大家投入1蚊就可以抽張戀愛運卡，睇睇戀愛運程。（陳詠燊facebook相片）

除了有巨型請帖打卡，原來仲有一部戀愛運測試機，畀大家抽張戀愛卡出來看看運勢，而這批卡更經過「一燈大師」陳詠燊開光。「呢批飯團戀愛卡，真係我出手㗎！一燈大師祝大家戀愛運爆燈，喺復活區嘅都立即遇到心上人，冧爆全場！」

每張卡都經一燈大師開光。（陳詠燊facebook相片）

一式5款，你儲齊未？（陳詠燊facebook相片）

《飯戲攻心2》戀愛運測試機地點︰

《飯戲攻心2》戀愛運測試機將設於以下四間百老匯戲院，只要投入HKD $1，即可抽到一張由一燈大師陳詠燊導演親自開光及撰寫嘅飯團戀愛卡，測試下你來年嘅戀愛運程，兼贈你愛情金句指點迷津。幸運嘅朋友如果抽中Sunny導演特別限量戀愛金卡，仲會獲得《飯戲攻心2》電影贈券一張，數量有限，先中先得。

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