《驅魔人信仰者》劇情＋人物介紹　5大製作彩蛋竟有受王家衛啟發

史上最震撼驚典片王《驅魔人》(The Exorcist) ，今年是誕生50年，環球影業早就製作全新系列作 《驅魔人：信仰者》(The Exorcist: Believer)，準備為新生代重新介紹這套經典，亦讓經典配上新恐怖風貌。（上映日期︰10月12日）



事隔50年再拍攝續作，製片人Jason Blum覺得是時候將喚醒這部經典。（《驅魔人:信仰者》劇照）

劇情連接第一集

12年前，Victor懷孕的妻子在海地地震中去世，他獨自撫養女兒Angela。正當他和女兒Angela開始繼續前進時，惡魔的存在侵入了他們的家庭，佔據了Angela和她最好的朋友。Angela和朋友Katherine一次意外消失在樹林裡，三天後回來時徹底失憶，並引爆了一連串解釋不到的神秘事件，迫使Victor面對邪惡最極點。在恐懼和絕望中，他唯一可以做的，是找出唯一目睹過類似事情而活著的人—— Chris MacNeil。Chris 正是原裝《驅魔人》女主角，她的女兒Regan五年前發生過不可思議遭遇，令Chris徹底改變了自己⋯⋯

《驅魔人》這張一幕相信大家都不會陌生！（《驅魔人》劇照）

重上恐怖殿堂

事隔50年再拍攝續作，製片人Jason Blum覺得事過境遷，是時候將喚醒這部經典：「原版《驅魔人》電影在當時具有開創性，我們希望通過續作向這部電影致敬。自《驅魔人》以來，已經過去 50 年了，已經發行了數千部恐怖電影，因此，對我們來說，這是為了嘗試回到一個令人不安的原創故事。這是關於試圖傳達父母在他們的世界、他們唯一的孩子受到威脅時所感受到的恐懼，並試圖接受當你引導某人穿越這個不尋常的世界時你的信仰可能必須如何演變。」

當中扮演「被上身」的女孩Linda Blair更一度被傳入戲太深無法抽離角色，可見《驅魔人》的恐怖形象實在太深入民心。（《驅魔人》劇照）

人物介紹

（《驅魔人:信仰者》劇照）

維多菲爾丁（小萊斯利奧多姆Leslie Odom, Jr. 飾）

十三年前，攝影師維多菲爾丁（Victor Fielding）深愛的妻子Sorenne（翠西格夫斯飾）在海地的一場地震中被困，醫生們只能救回他們未出生的女兒安祖娜（莉婭朱伊特飾）。 維多深感倖存者的負罪感，儘最大努力為女兒創造一個充滿愛的家。

（《驅魔人:信仰者》劇照）

基斯馬克尼爾（愛倫貝絲蓮 Ellen Burstyn 飾）

奧斯卡獎得主愛倫貝絲蓮(Ellen Burstyn) 五十年來首次回歸扮演基斯馬克尼爾(Chris MacNeil) 一角，在1973 年的電影中，這位女性為了將女兒Regan(蓮達貝雅飾) 從難以想像的邪惡中拯救出來，奮不顧身地拯救了女兒。

安Ann（安道得 Ann Dowd 飾）

自從搬進這個社區後，維多和安祖娜就認為隔壁鄰居安只是愛管閒事、煩人。安是當地一名護士，只對他們街頭的垃圾桶感興趣。 但當安祖娜的身體和思想佔據了她的身體時，維多意識到安曾經是一名有抱負的修女，她對神秘學的了解可能是安祖娜為數不多的可取之處之一。

美蘭達 和 東尼（珍妮弗奈特勒斯Jennifer Nettles, 諾伯特李奧巴茨 Norbert Leo Butz 飾）

美蘭達是一位非常兇猛的母親和妻子，她是她所在的城鎮和教堂的支柱。這個角色由多才多藝的女演員珍妮弗奈特勒斯塑造，她對上帝有著不可動搖的信仰，這決定了她的存在。 當她的女兒嘉芙蓮（奧利花尼爾飾）被附身時，美蘭達依靠她的教會社區來根除褻瀆她小鎮的邪惡。 珍妮弗奈特勒斯說：「能夠參與對這樣一個標誌性故事的重新構想和重振，讓我感到非常興奮，我喜歡劇本對原著故事的尊重和致敬，同時也給了它一個全新的視角。 它講述了我們在信仰和宗教方面的多樣性，但當我們走到一起時我們如何變得更強大。」

安祖娜和她最好的朋友嘉芙蓮，雙雙被魔鬼侵擾。（《驅魔人:信仰者》劇照）

安祖娜菲爾丁 和 嘉芙蓮（莉婭朱伊特Lidya Jewett, 奧利花尼爾Olivia O’Neill 飾）

安祖娜（莉婭朱伊特飾演）和她最好的朋友嘉芙蓮（奧利花尼爾飾演）在失踪那天只有一個計劃：逃學去樹林裡閒逛幾個小時。 然而，他們在回家的路上迷了路，但還是繼續走。 當他們被發現在距家 30 英里的穀倉角落里瑟瑟發抖時，他們並不知道已經過去了三天。他們帶回來的東西將永遠改變他們的生活以及他們的家人和社區的生活。

你不知道的製作彩蛋 得到王家衛啟發

（《驅魔人:信仰者》劇照）

01）影片中看到和聽到的許多儀式實踐和咒語都來自實際的驅魔儀式和實踐，包括比希比醫生的一些實踐，這些實踐植根於起源於非洲各地的精神和治療方法。

02）根據亞特蘭大總教區牧師 FATHER JOSEPH MORRIS的說法，教區內沒有人知道誰是真正的驅魔師。 為了保護驅魔師，以及為了他受命幫助的人的安全，他必須保持匿名。

王家衛的鬱鬱蔥蔥的用色，在戲中會加以借用。（《驅魔人:信仰者》劇照）

03）在色彩設計對話中，格連和製作設計師Brandon Tonner-Connolly便討論了電影試金石，例如王家衛的鬱鬱蔥蔥、浪漫的經典之《花樣年華》，他們決定從中反映出明亮的色彩。

大家對《驅魔人》的恐懼相信仍然揮之不去，除了電影本身外，拍攝延續出來的死亡事故都非常恐怖。（《驅魔人》劇照）

04）為了從《驅魔人》的標誌性圖像中汲取靈感，並挑戰他的團隊不辜負傳奇，Tonner-Connolly打印了1973 年這部傑作中的50 張劇照，並將它們排列在他製作辦公室的牆上的網格中。

05）對於海地的一個關鍵場景，特效部門建造了一個奇怪的樓梯。 每個樓梯都有不同的小傾斜度，特技表演者可以在這些傾斜度中下來並撞擊不同的樓梯。 通過這樣做，它模擬了地震期間崩塌的台階。

四大階段化妝特技最後一個未敢使用

為了將觀眾帶入黑暗之心，導演大衛哥頓格連和奧斯卡獲獎者SPFX 化妝設計師Christopher Nelson設計了這部電影，讓惡魔女孩們經歷四個著魔化妝階段：第一階段到第三階段，最初其實有四個階段。格連說：「我們稱第一階段為“naughty”，其次是“nasty”和“gnarly”。 第四階段變得『再也不會發生』，因為我們甚至不會拍攝它。我們讓女孩們化妝，我們說，『不，永遠不會這樣做。』化妝通常要求表演者每天早上花幾個小時化妝。」

第一階段化妝，只讓人感覺女孩們有些不對勁。（《驅魔人:信仰者》劇照）

第一階段，又名 “naughty”，只會讓人感覺女孩們有些不對勁。 格連說：「『感覺有點不對勁』，可能是眼睛發紅、一些抓痕、臉色蒼白、髮際線輕微後移。」

第二階段開始加劇暴力元素。（《驅魔人:信仰者》劇照）

第二階段，又名 “nasty”，加劇了暴力。 格連說：「女孩們可能會割傷自己、抓傷自己、抓頭髮，發現一些感染，而且身體狀況會變得更糟。」

第三階段 “gnarly”是最後階段，妝容變得非常濃烈。（《驅魔人:信仰者》劇照）

第三階段 “gnarly”是最後階段。格連說：「到電影的高潮時，這些角色還沒有洗澡，沒有吃健康食品，而且一直在發脾氣，這些女孩身上表現出了極度的身體挫敗感，就在那時我們開始使用全套假肢，妝容變得非常濃烈，屬性變得可怕。」