觸電｜林敏驄夥伍詠薇演夫妻　耐冇見羅莽︰我以為劉以達嚟咗

由林敏驄、伍詠薇、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny)、吳肇軒、羅莽、馮素波主演的電影《觸電》，今日（10/10）進行開鏡拜神儀式。戲中驄哥與伍姑娘飾演一對前夫前妻，但仍心繫自己的女兒Yanny。接受訪問期間，驄哥貫徹古靈精怪，搞到伍姑娘難以招架，更要提升忍耐力去接招。



伍詠薇跟林敏驄做訪問，都表現得小心翼翼。（葉志明 攝）

訪問一來，驄哥已經冇句正經，被問到今次有個咁靚老婆開唔開心？伍詠薇聽到問題已心知不妙︰「死緊呀！」林敏驄︰「我個老婆好索，好靚，遠睇嗰陣，仲要好遠嗰隻。」

問到今次有個咁靚老婆開唔開心？林敏驄︰「好靚，遠睇嗰陣，仲要好遠嗰隻。」（葉志明 攝）

兩位的角色一來便已分開，所以冇親熱戲反而有不少嗌交場面。伍詠薇︰「同佢拍戲，有嗌交場面都變唔係嗌交，忍笑忍得好慘。」驄哥︰「佢企圖駁嘴駁舌但每一場都焗蟹。」問伍姑娘有冇因此忍耐力提升？未及作答驄哥已搶回︰「佢就嚟失禁。」全場爆笑。

伍詠薇指有驄哥在場，嗌交戲都變笑料。（葉志明 攝）

驄哥出名反應夠快，同佢做對手戲又接唔接得住？伍姑娘自信滿滿地答︰「接得住！」冷不防驄哥又在後面補一句︰「返到屋企就接得住。」雖然如此，但伍姑娘都好佩服驄哥的爆肚技能︰「佢扭完句對白係好玩好多。」

羅莽擺姿勢時，林敏驄不忘在後面整古做怪。（葉志明 攝）

既然飾演兩夫妻，記者問到二人在戲中是男尊女卑，還是女尊男卑？驄哥︰「一人一磚啦，好似腐乳咁。」就算轉移視線，問到好耐冇見的羅莽師父，驄哥都係亂發炮︰「係囉，好耐冇見，個樣又唔同咗，我以為劉以達嚟咗。」又再引起全場發笑。