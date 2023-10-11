姜濤獲宋芸樺邀請拍動作片　「我身體唔係幾好」｜我的天堂城市

由姜濤、宋芸樺、李嘉文主演嘅電影《我的天堂城市》，今晚（11/10）舉行首映，大批姜糖企滿商場。今次首映禮上出現一個有趣畫面，就是每位上台嘉賓都十分積極與姜濤自拍合照，甚至出現幾位女士爭相同一時間拍照，相當熱鬧。



姜濤出席《我的天堂城市》首映，獲宋芸樺邀請下次合作拍動作片。（梁碧玲 攝）

訪問時，提到香港姜糖即將睇到戲中嘅親熱場面，姜濤表示會以「平常心」對待，而李嘉文就話一直收到唔少鼓勵嘅訊息，感覺窩心。完成香港宣傳後，李嘉文將在周末返回美國，她表示如果有工作機會的話，可隨時返港。問到有否準備福利催谷票房，姜濤表示係諗太多。「可能出席多啲公開活動，會出多啲歌，因為啲fans話少，咁我勤力啲。」

唔少贊助商上台後，都爭取與姜濤合照。（梁碧玲 攝）

今次只能與宋芸樺拍同一部電影，但未能同場有對手戲，問到會否想再合作，姜濤謙虛表示自己唔太叻演戲，所以有機會已經好開心。「只要大家發揮得好，咩角色都可以。（佢話想同你拍打戲。）我身體唔係幾好，我盡力。（談情呢？）可以。為咗打戲都可以操下自己。（有無同佢講我細細個就睇你？）我心有咁講，唔敢講出來，佢對我嚟講真係電影行出嚟嘅人，感覺好神奇，睇到已經好開心。」

姜濤放禮炮都怕怕。（梁碧玲 攝）

宋芸樺希望再次跟姜濤合作，不過是動作片。（梁碧玲 攝）

MIRROR早前飛到澳洲拍攝團綜，姜濤表示由於難得有機會聚在一起，所以十分珍惜大家聊天嘅時間，問到有冇傾到喊，他說：「有，不過大家都大個咗，無咁易喊。當然有個別成員好易喊，姓Jer嗰啲，高啲喊嗰個。」行程中，乘坐熱氣球令大家印象深刻。「大家都係第一次坐，喺上面都有人喊，因為好感動，跳舞好叻嗰位。」

李嘉文將在周末返回美國，她表示如果有工作機會的話，可隨時返港。（梁碧玲 攝）

姜濤出席《我的天堂城市》首映，吸引大批姜糖撐場。（梁碧玲 攝）

另外，提到早前公開讚好炎明熹在個唱上演繹《Dear My Friend,》，姜濤聞言後即望實經理人，笑言︰「一問佢哋就好緊張」，其實他表示有觀看對方嘅表演片段：「好榮幸佢揀我呢隻歌，因為表達到佢自己嘅故事，所以都好開心。（會想合作？）有機會的話任何歌手都可以。」