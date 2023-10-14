驅魔人信仰者｜首集累計9人遇不測　新版開拍5項心靈工作抗邪靈

一直被譽為史上最恐怖電影的《驅魔人》（The Exorcist），由美國著名導演William Friedkin執導，在1973年上映時轟動全球。導演於今年8月7日離世，享年87歲。叫得最恐怖，電影場口當然令人看得心有餘悸，但更令人心寒是電影上畫後，不時傳來參與拍攝的演員及工作人員遇上不測，前後一共死去9人，令電影在50年後開拍新版 《驅魔人：信仰者》(The Exorcist: Believer)都嚴陣以待。（《驅魔人：信仰者》現已上映）

電影除了成為首部獲奧斯卡提名的恐怖電影外，還稱霸當年全球票房。（《驅魔人》劇照）

電影《驅魔人》改編自William Peter Blatty的同名小說，小說改編自真人真事，事件發生在1949年，當時只有14歲的Roland Doe被邪靈附身，整個驅魔過程由神父Raymond J. Bishop記錄。而在之後出現的小說及電影中，故事主角被改成12歲小女孩Regan MacNeil。

《驅魔人》被譽為史上最恐怖電影。（《驅魔人》劇照）

第一集飾演媽媽的愛倫般絲頓都有回歸。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

意外事件接二連三

電影在50年前開拍，拍攝途中不時發生奇怪意外，先後更有9人離奇死亡，被稱為受咒詛的電影。起初是一些小意外，包括一場火災把主角的睡房燒毀了，最終要花六星期維修。之後，飾演Regan的小演員Linda Blair，當她拍攝被惡靈附身而猛烈搖晃時，其安全裝置突然鬆脫而讓她背部受傷。之後拍攝Linda鬼上身一幕，又意外整傷飾演母親的Ellen Burstyn，所以戲中她的血是完全因受傷所致，被非道具血。

有不少影迷看過電影後，都表示難以釋懷。（《驅魔人》劇照）

多位演員突然身故

除發生意外，緊隨的是演員在參演該電影後，都碰巧會因各種原因身故，例如在戲中飾演突然離奇死亡的導演Jack MacGowran，完成拍攝後便因流感併發症離世。飾演神父Damien Karras母親，演員Vasiliki Maliaros，並非演員出生，只是在餐廳中偶然得到演出機會，但拍攝後不久便離世。甚至飾演神父Damien Karras的Jason Miller，其兒子亦差點命喪於一場交通意外上。

《驅魔人》是驅魔電影的始祖。（《驅魔人》劇照）

其他的死亡事故包括Ellen Burstyn祖母、飾演驅魔神父的Max Von Sydow，其兄弟在Max拍攝首天突然死亡。另外，為電影中的邪靈Pazuzu配音的女星Mercedes McCambridge的兒子在1987年殺死了妻子及兩名女兒後，自殺身亡，最終合共造成9人死亡。

戲中醫護變連環殺人犯

而最令人心寒是戲中飾演醫生助手的Paul Bateson，在電影拍攝六年後，竟然變成連環殺人犯。他在1979年紐約的同志社區，殺死了男子Addison Verrill。據外媒報道，凶案被揭發後，更被懷疑Paul跟至少六宗的同志謀殺案有關，當時有指他殺人是為了錢，然而在他等候審判期間，他卻稱殺害人是為了「好玩」。最後Paul Bateson就只有一宗謀殺罪罪成令他判處20年無期徒刑，最後服刑 24 年 3 個月，於2003年以63歲之齡獲釋。

飾演醫生助手的Paul Bateson竟然變成連環殺人犯。（《驅魔人》劇照）

特別措施確保劇組安全

可能基於這個原因， 《驅魔人：信仰者》在開拍時，可謂做足準備，尤其在心靈、心理上的保護工作，作為該劇的精神協調員，Carla Duren確保演員和工作人員的精神安全，包括他們的精神和情感健康。根據Carla Duren的說法，影片中看到和聽到的許多儀式實踐和咒語都來自實際的驅魔儀式和實踐，包括比希比醫生的一些實踐，這些實踐植根於起源於非洲各地的精神和治療方法。

佔據女孩們的惡魔是一個美索不達米亞人物，名叫Lamashtu，在古代人們的傳說中，她是一個嗜血的魅魔。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

專門研究宗教心理學者指，富裕的宗教一般沒有那麼多憤怒的惡魔。 但當生活艱難時，所以惡魔往往會更多。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

1）《驅魔人：信仰者》中提到的各個信仰的精神專家，都一一被聘請為電影製片人和演員提供諮詢。

2）根據亞特蘭大總教區牧師 FATHER JOSEPH MORRIS的說法，為了保護驅魔師，以及為了他受命幫助的人的安全，他必須保持匿名。

從歷史上看，黑人教會在這些數字中擁有更具體的信仰體系。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

3）《驅魔人：信仰者》中佔據女孩們的惡魔是一個美索不達米亞人物，名叫Lamashtu，在古代人們的傳說中，她是一個嗜血的魅魔，後來變成了一個飢餓的竊賊。 根據哈佛圖書館公報，「到了公元前第一個千年，Lamashtu的形像一直是獅頭和女人的身體，同時保留了腳部的鳥爪特徵。」Lamashtu是一個與原著小說和1973年電影中的惡魔不同的惡魔。原著的惡魔是Pazuzu。「Pazuzu是一個強大的惡魔，經常被設置為抵禦另一種超自然恐怖的盾牌。」

4）Lamashtu的設計、真人鑄造和雕刻花了六個月的時間。在拍攝開始之前，奧利花尼爾的母親帶她去了教堂，以獲得祝福（只是為了安全）。

5）奧利花尼爾遇到了傳奇人物Martin Sheen，Martin Sheen送給奧利花尼爾私人念珠，以在拍攝期間保護她。