謝君豪首次問鼎舞台劇影帝　奪《華語戲劇盛典》舞台劇最佳男主角

本月12日謝君豪出席戲劇界年度盛事，2023年第七屆華語戲劇盛典，影、視、劇三栖的豪哥憑香港話劇團出品的《天下第一樓》中盧孟實一角，首次勇奪舞台劇最佳男主角，實力派演員的功架獲得肯定令豪哥既感恩又興奮，他說：「在這個高手如雲的界別中，自己亦演了這麼多年舞台劇，出道以來首次獲得舞台劇的影帝，終於獲獎的確格外興奮。」

謝君豪憑《天下第一樓》中盧孟實一角，首次勇奪舞台劇最佳男主角。（電影公司提供）

豪哥續指雖然《天下第一樓》明年才於全國進行巡演，例如廣州、上海、北京等地，但其實他於去年十二月已在香港演出十場舞台劇，當時完成舞台劇後更不幸中了肺炎，但他笑言：「幸運的是獲得提名以及獎項。」

謝君豪主演的舞台劇《天下第一樓》明年才於全國進行巡演，但在去年十二月已在香港演出十場舞台劇。（電影公司提供）

榮獲影帝的謝君豪得獎後率先表示謝意，他感恩地說：「非常感謝大會頒這個獎給我，首先要感謝何冀平老師，把這麼一個經典的角色交給我去演，非常感謝。另外也感謝我們的導演司徒慧焯，我覺得他真的非常厲害，好犀利！每當我感到疑惑時，他都會給我很大的信心。他對排戲鍥而不捨，遇到困難都會逆流而上，非常感謝他。」

謝君豪於台上分享得獎感言，感謝何冀平老師、導演司徒慧焯等人。（電影公司提供）

此外，豪哥亦向香港團隊表示謝意，他說：「當然還要感謝香港話劇團台前幕後的各位同事，他們是我的最佳拍檔，這麼多年的合作，讓我每次站在台上都感到相當安全、安心，使我非常有勇氣去面對一切困難，放心去演戲。另外我非常榮幸在年輕時，有幸看過北京一班前輩在香港演出的《天下第一樓》。我看見譚宗堯老師、林連昆老師和呂中老師的精湛演技，獲益良多。」

謝君豪亦感謝《天下第一樓》的香港團隊成員。（電影公司提供）

豪哥透露今次在國內演出《天下第一樓》都會以廣東話為主，因為有前人的演出，豪哥自爆初接劇本都很緊張，所以得知要演出這部老北京前門烤鴨店的故事時，令他感到有莫大的挑戰。不過豪哥提及：「其實早於2016、17年演出《南海十三郎》時，以廣東話演出都曾擔心會影響觀眾的投入感，但相反地他們聽到我們用廣東話來演出令他們別有一番感覺，更認識了其他文化，觀眾們都相當接受，希望明年的巡演再推廣廣東話舞台劇的文化。」

謝君豪希望藉《天下第一樓》推廣舞台劇廣東話文化。（電影公司提供）

《天下第一樓》由著名編劇何冀平創作，北京人民藝術劇院首演，經歷三十餘年，演出五百多場，今次港版的《天下第一樓》亦創造出新的輝煌，希望可以將當中的精神傳承下去。

謝君豪與《天下第一樓》團隊一同出席頒獎典禮。（電影公司提供）