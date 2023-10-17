滅門慘案之孽殺｜鍾淑慧三級成名作　當脫星前原來有個超強銜頭？

九十年代港產片曾出現一股三級剝削電影熱潮，當中兩部都由鍾淑慧與吳岱融情侶檔主演，其中《滅門慘案之孽殺》為二人首度合作的三級片，戲中鍾淑慧不單被飾演變態後父的何家駒多番施暴凌弱，片末一場滅門殺人亦相當喪心病狂，令人留下深刻印象。

1987年年僅18歲的鍾淑慧於環球小姐選拔賽獲得冠軍。（影片截圖）

鍾淑慧乃選美出身，由於1987年香港小姐競選延期舉行，TVB另外舉辦了唯一一屆環球小姐選拔賽，最終由年僅18歲的鍾淑慧獲得冠軍及最具氣質獎，代表香港參選環球小姐，並於泳裝環節中獲得第21名。完成選美任務後，鍾淑慧便加入TVB，惟發展並不未如理想，九十年代開始轉戰影壇，未幾就接拍三級片求特破，賣命演出總算成為獨當一面的脫星，除了拍情色電影亦有不同類型電影的演出機會，例如《白髮魔女傳2》。

鍾淑慧與吳岱融在《滅門慘案之孽殺》中攞正牌親熱。（電影截圖）

結局預視了一家三口的畫面。（電影截圖）

戲中鍾淑慧遭何家駒凌辱的畫面可謂人神共憤。（電影截圖）

相信很多人以為鍾淑慧與吳岱融因拍三級片結緣，但其實兩人早在1989年拍攝TVB劇集《人·鬼·狐》已飾演一對，後來於《滅門慘案之孽殺》及《替天行道之殺兄》再扮演情侶，而戲中都被何家駒弄得生不如死，最後來個絕地大反撃，類似橋段演完又演，全因《滅》片當年大收1300多萬票房，《替》片亦收近1000萬，片方擺明食髓知味。