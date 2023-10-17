怒火漫延｜此沙夢想成真演港產片︰第一部看的電影是《猛龍過江》

香港警匪動作電影《怒火漫延》，由劉德華、謝霆鋒、呂良偉、方平、陳家樂、何珮瑜、此沙、楊天宇、胡子彤、張文傑、謝苗等主演，許冠文特別演出。劉德華與謝霆鋒在擔任男主角之餘，更分別身兼監製及動作導演一職。電影今日（17日）舉行開鏡儀式，內地演員此沙與謝苗於《怒火漫延》開鏡儀式上接受訪問。

此沙透露自己從小看香港電影長大，第一部看的電影則為李小龍主演的《猛龍過江》。（葉志明 攝）

二人首次參演香港電影，對警匪題材非常感興趣。內地影壇新星此沙表示：「我今天開鏡，拍了兩個鏡頭，開了槍感覺特別爽！」二人亦表示為了拍攝做足準備，不論文戲武打均盡力參與訓練。與劉德華、謝霆鋒兩位巨星合作，謝苗興奮地分享心情：「不知為甚麼看到華哥（劉德華）心跳就特別快！看了鋒哥練得非常好的身型，動作戲上壓力特別大！」

內地影壇新星此沙與謝苗，難得參與拍攝香港電影，先後表示榮幸及夢想成真。（葉志明 攝）

此沙首度來港拍戲，便與謝霆鋒合作。（葉志明 攝）

此沙表示榮幸能夠參演香港電影，直言：「香港電影我是從小看着長大！因為我出生在山裡面，我看的第一部電影就是《猛龍過江》，還有《英雄本色》《男兒本色》等等，所以有一種夢想變成現實的感覺！」謝苗則表示首次參演香港電影便飾演香港警察，覺得挑戰極大，因為對職業形象相當陌生，更透露需要講不少廣東話對白：「導演希望我在可能的情況下用粵語來講，拍的時候把很多心思放在粵語上。」謝苗笑言自己無法講超過10個字的對白，但也即場大曬廣東話：「通常要諗清楚嚟講！」更笑言9歲時便學會「不能說的廣東話」！