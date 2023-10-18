第八個嫌疑人｜大鵬兩個月增肥再減33磅　「不認為可重來一次」

由林家棟、大鵬領銜主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，鄭保瑞及謝國豪監製，李子俊執導，將於下周四（26/10）香港上映。《第八個嫌疑人》是改編內地建國以來最大武裝械劫案，案件橫跨21年，家棟、大鵬以及孫陽，在戲中要由青年演到中年，其中大鵬更要隨著角色成長，先後減肥和增肥演出，而且效果非常顯著，令人眼前一亮。

電影以90年代的內地作為背景。（《第八個嫌疑人》劇照）

大鵬在戲中飾演建築公司老闆陳信文，起初相當順意，肚滿腸肥。（《第八個嫌疑人》劇照）

大鵬在戲中飾演建築公司老闆陳信文，因盜用公款，導致未能預期完成工程，更要償還高債，故挺而走險策劃械劫案，最後淪落成為逃犯，踏上逃亡之路，後來輾轉去到福建、海南等地，甚至越境到鄰國做苦工，後來他又定居雲南，改名換姓、娶妻誕兒隱居。

林家棟以金像影帝身份，跟內地影帝大鵬切磋。（《第八個嫌疑人》劇照）

先增肥20公斤再減30公斤

製作特輯中，大鵬就指角色橫跨逾20年，對他來說是一個很大挑戰。「角色在1995年是一個老闆，很霸氣，又很意氣風發，故特別增肥讓角色再圓潤一點，而去到中年的陳信文是個流亡的狀態，又迅速地減了30公斤。」根據大鵬在微博的分享，將內地重量單位運算成香港的磅，已達33磅之多，非常厲害。

大鵬在微博公開自己由81.6KG減到去66.6KG，相當厲害。（微博相片）

大鵬本身是瘦底，仲有少少似林家謙，為角色不顧一切去增肥。（微博相片）

大鵬在個人微博都有分享增磅減磅事宜，他講到增磅就不用多說，都是︰「吃吃喝喝，每晚可樂。」至於減磅，最重要都是決心，他為自己先定下20公斤的目標，後來因為成為慣性，覺得可應付得來便調高至30公斤。而且有很多細節要跟隨，例如要轉喝蒸餾水，減少吸入鈉或其他化學元素。

增肥後的大鵬判若兩人，亦甚有大老闆的意氣風發。（《第八個嫌疑人》劇照）

減雩除了控制食旺，做運動都非常重要，大鵬便請教練跟進。（微博圖片）

「心臟發緊，全身發麻」

至於餐單方面，就是生酮餐和碳水化合物餐單循環調配，而從大鵬公開的餐單所見，都是蔬菜和魚類及海鮮為主。不過他亦再三強調各人體質不同，不易隨便跟進，他舉例一次教練建議他服用「黑魔」的東西，類似濃縮齋啡的東西，可加速消脂，但有天吃了兩粒後︰「在運動過程中心臟發緊，全身發麻，之後再也不敢吃了。」後來教練建議減到一片，但心理陰影作祟，都不敢再試。但總結整個過程，大鵬只有丟下一句︰「過程很辛苦，我不認為自己重來一次還可以做到。」

劇情講到他逃亡當苦工，身形激瘦。（《第八個嫌疑人》劇照）

除了要短時間增肥和減肥，由於角色來自清遠，大鵬戲中亦要挑戰大量廣東話對白。而家棟在戲中飾演公安王守月，一心要緝拿大鵬歸案，對於這位對手，家棟亦表示非常欣賞。「今次導演嘅諗法幾特別，導演要求大鵬講廣東話，要我講普通話，真係好大嘅挑戰。同埋見到大鵬要增肥，又要減肥，我相信作為一個演員，應該會享受嗰種付出同投入。」