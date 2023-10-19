白日之下｜遠赴意大利配樂　周耀輝為主題曲填詞︰溫柔力量繼續行

由天下一電影及劉鑾雄慈善基金出品的電影《白日之下》，爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡、梁仲恆、梁雍婷主演，以記者工作及殘疾院舍黑暗面為題材。電影的故事撼動人心外，其音樂部份亦異常出色，包括由朱芸編作曲、周耀輝填詞、黃妍（Cath）首度為電影獻唱的主題曲《日光漂白》。導演簡君晋更偕朱芸編不惜功本，遠赴意大利羅馬的舉世知名錄音室Forum Studios Roma錄製配樂，為本片的視覺畫面配上最能打動人心的樂章。（上映日期︰11月2日）

電影以記者工作及殘疾院舍黑暗面為題材。（《白日之下》劇照）

2016 年前後，一些關於殘疾院舍黑幕的報道轟動全港，引來社會各界憤怒，電影《白日之下》正是改編自這多宗真實事件。Cath看過電影後，有著很深的感受，她說：「睇完套戲好難平伏心情，因為有睇過呢單新聞，作為一般市民唔知當中細節，但呢套戲用受害者同記者角度去講返成件事，令我好大感受。」在導演簡君晋知道Cath 曾修讀新聞系亦做過見習記者後，馬上敲定她就是演唱主題曲的不二人選，Cath表示：「我十分明白接觸到一件社會事件後，好想發掘核心事情或問題的心情，所以好明白余香凝的記者角色所面對的處境，我亦攞住呢個感受入錄音室，灌錄呢首電影主題曲《日光漂白》。」

團隊去到意大利為電影進行配樂。（電影公司提供）

周耀輝當年亦有留意這一宗新聞，而電影中特別著墨描寫記者的部份，令他有很深的體會，他說：「片中嘅記者，傻更更唔理阻力追尋真相，嗰一種天真係一樣好珍貴嘅嘢。而作為電影主題曲，好希望觀眾睇完電影，唔單只帶著憤慨離場，同時亦希望大家有被鼓勵、有一道溫柔嘅力量繼續行落去嘅感覺，因為世上仲有呢啲傻更更嘅人，要行，就一齊行落去。」既然要帶著力量前行，大家從何得到這份力量？耀輝從電影名字《白日之下》聯想到，有太陽曬住，就可以漂白，我們的心就可以保持清白，他說：「因為『日光漂白』填到落去，就成為歌成首歌嘅概念：有日光就有夢想，夢想令我哋可以保持清白。」歌曲中的一句：夢想偷偷因白日而留下，亦正是全曲的重點。

黃妍備受歌詞感動：「耀輝嘅詞令件事昇華咗好多，睇歌詞時要控制住自己情緒先唱到。（電影公司提供）

接過耀輝的詞，Cath備受感動，更說：「耀輝嘅詞令件事昇華咗好多，睇歌詞時要控制住自己情緒先唱到。呢次係一次夢寐以求、好夢幻好驚喜嘅合作，自己一向好鍾意睇電影，好想唱到電影嘅歌曲，因為通常睇到電影最後就會有首歌去Round Up成套戲，電影中最精彩最深刻嘅影像就會浮現，係一個俾你重溫返成套戲嘅好好時機，今次第一次可以唱到電影歌曲，好開心，因為自己可以有份成為其中一分子，同觀眾分享觀映後嘅呢份情緒、感覺。」

音樂人朱芸編與導演簡君晉，一同前往意大利羅馬的世界名錄音室Forum Studios Roma錄製配樂。（電影公司提供）

創作《日光漂白》的年青音樂人朱芸編，曾為多部大型電影製作如《悟空傳》、《誅仙》配樂，亦曾為電影《哥斯拉II：王者巨獸》、《追龍》和《竊聽風雲3》等拉奏二胡。今次為《白日之下》配樂，是他繼《I.T.狗》之後，再度與導演簡君晋合作，二人今次更實現了一個非同小可的夢想，就是前往意大利羅馬的世界名錄音室Forum Studios Roma錄製配樂！意大利國寶級配樂大師摩利哥尼(Ennio Morricone) 是Forum Studios Roma的創辦人之一，《星光伴我心》、《義薄雲天》及《一個快樂的傳說》等經典電影的配樂都在這所錄音室錄製，所以可以來到這裡並邀請到「意大利電影交響樂團」(Orchestra Italiana Del Cinema) ，及一些與摩利哥尼合作無間的樂手為《白日之下》演奏配樂，二人除興奮不已外，更深受各位演奏家對藝術和專業的執著所感動，將朱芸編創作的配樂賦予更豐富的情感和更深意義。對此簡君晋分享了一個起程前的小故事：「其實我們的製作預算很有限，亦沒有人脈和他們連結，我們google到他們的網站，沒想到朱芸編真的寫了電郵過去，以電影故事和他的音樂打動對方，最後爭取到一個很短暫的檔期，亦獲得樂團和錄音室的全力支持，協助我們錄製配樂，令《白日之下》成為首部在他們錄音室錄配樂的香港電影。」