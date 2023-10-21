葉璇主演網絡電影揭外貌真實狀態　網民指一個部位勁奇怪

內地網絡電影《章鯊》日前於串流平台上映，劇情與一般鯊魚災難片大同小異，全片最吸引人視線的是女主角葉璇的外貌，早前她被指暴肥走樣，直播時的奇怪舉動亦令人摸不著頭腦，今次參演網大揭露其真實狀態，不少網民指她的一部位看上去相當奇怪。

網民指葉璇戲中太濃妝，一雙眉毛畫到似「蠟筆小新」。（電影截圖）

《章鯊》講述葉璇飾演一名醫藥公司的科學家，與老闆一直在研究新物種，最終創造出了章鯊，一種融合了鯊魚和章魚基因的怪物。章鯊的腦液或可治癒多種疾病，葉璇為了拯救患重病的兒子才參與研究。

然而，老闆的急功近利導致章鯊體型巨大化，葉璇意識到章鯊的危險性，但她又為了兒子而必須救活一隻小章鯊，後來老闆更綁架了她的兒子，威脅她繼續研究，然而老闆再次錯誤操作，讓章鯊成為嗜血怪物。與此同時，一名國際刑警帶領團隊潛入遊艇進行調查，他竟然是葉璇的前男友，面對章鯊大開殺戒，二人合力研發出制服這隻怪物的方法…

一貫網大九流特技，內地媒體指《章鯊》製作費一千萬人民幣。（電影截圖）

這部戲葉璇可謂由頭帶到尾，發揮甚大，可惜劇情不足加上九流特技，仍脫離不了成為爛片的結果，而網民更留意到葉璇的妝容太濃，尤其是一雙眉毛畫到似「蠟筆小新」的粗眉，看上去相當搞笑。雖然戲中葉璇狀態不算太好，但至少看得出她有花心機演，不過觀眾只注意到她的外貌，紛紛表示她變老不少。