陳卓賢Ian遲遲未拍電影　只為一個堅持︰不知這想法是對還是錯

昨晚播出的ViuTV節目《爆谷一周》，請來即將播映的劇集《冰上花火》三位主角楊樂文（Lokman）、江爗生（AK）及陳卓（Ian）上來分享，主持人問到Ian，其餘兩位成員都已經參與電影拍攝，亦有當上男主角，問Ian為何遲遲未起步，原來他本人是有些堅持無意間窒礙了進度。



Ian在新劇《冰上火花》演冰球運動員，是繼排球和籃1球後，第三次演運動員。（影片截圖）

怕隨後被定型

Ian解釋其實一直以來，都有收過一些電影劇本，但就是未能衝破自己關口。「當時的想法是自己第一部電影，要好好把關，不知這想法是對還是錯，總覺得自己第一部拍了這類型的電影，別人便會把自己定型，隨後第二、三、四部都可能是同類角色，所以我覺得第一部戲尤其重要，故遲遲未起動，但我是很想拍電影的。」雖然如此，Ian都為大家帶來喜訊︰「嚟緊將會拍自己第一部電影。」看來他的心理關口已經衝破。

身邊兩位成員都分別拍過電影，Ian就因為個人心理關口遲遲未開始。（影片截圖）

去年辭演《拼命三郎》

其實早在去年10月，Ian已獲電影公司垂青，準備接拍由黃子桓監製、陳大利執導的處男作《拼命三郎》。電影原定在去年8月開拍，但因遇上MIRROR演唱會事故休團，要押後到10月，但此時Ian仍表示自己心情未能平伏，怕會影響質素同進度，故決定辭演，最後電影由林家熙（Locker）頂上。

電影最後由林家熙跟譚耀文飾演父子。（網上圖片）

不入MIRROR會當飛機師？

有觀眾問到Ian如果可重頭選擇，可會再參加《全民造星》，還是會去做當時的志願飛機師？Ian︰「如果再選擇我都會參加，姑勿論最終會否走到今時今日的成績，純粹是由細到大都只有練波（排球），到大學開始學音樂，發覺身邊冇一個朋友可以陪我傾音樂，所以想參加比賽認識多些人，可以一齊傾音樂或夾band，所以無論重新揀幾多次都會參加《全民造星》。」

最後Ian都為大家帶來喜訊︰「嚟緊將會拍自己第一部電影。」（影片截圖）

此時Lokman反而有興趣追問，為何當初想當飛機師？Ian︰「因為自己對機械好有興趣，所以好鍾意車，喜歡將一部機器拆開重新裝嵌，有一次無意中見到飛機駕駛艙有好多掣，就覺得好開心，而且覺得好有型，便有這個想法。」