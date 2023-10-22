夜校｜黃曦誼與MC張天賦生戀情　不怕粉絲妒忌︰睇完更羨慕凌文龍

近日模特兒界新寵兒黃曦誼（Candy），忙於為新戲《夜校》宣傳，電影是MC張天賦首部擔正作品，而Candy就與MC有感情線，互相傾慕。問到Candy要跟MC有感情線，怕唔怕惹來一眾「賦二代」（MC粉絲稱號）羨慕又妒忌，她表示：「我覺得唔會，我相信賦二代們睇完齣戲之後，只會更羨慕凌文龍前輩！」難度MC跟凌文龍有更親密接觸？

Candy在戲中會與MC有感情線。（《夜校》劇照）

問到Candy 對MC最深印象是甚麼？Candy：「佢好Nice，好活潑好有Energy，同埋真係好鍾意唱歌，當時他正籌備演唱會，所以我們在片場聽過幾次整個Run Down。」回想拍攝時的日子，凌晨時間要在又熱又焗嘅環境下跑，又有各種動作，拍攝到第二日已開始病到尾，愈拍愈瘦。事後回想起來，有這個機會跟大家經歷真係好難得，覺得好感恩。

拍攝到第二日，Candy已經病倒，餘下就只有撐住拍下去。（《夜校》劇照）

Candy指今次是人生第一部電影，至入行以來有幻想過會拍不同類型電影，不過從無諗過第一部會係喜劇。「雖然由細到大睇港產喜劇電影可以重覆睇無數次，但從來唔覺得自己有喜劇天份，所以都好高興有份參與其中！」

Candy都有擔任模特兒及拍廣告等工作。

除了新戲值得期待，早前她更為Dear Jane新歌拍攝MV，每次Dear Jane推出歌曲MV都備受注目，繼之前找來鄧麗欣（Stephy）、柯煒林和小薯茄的吳冰演出，今次Candy為新曲〈浮床〉擔任女主角，更獻出螢幕初吻！

Candy在MV中，獻出熒幕初吻予游學修。（《浮床》影片截圖）

當中還有不少喊戲。（《浮床》影片截圖）

Candy︰「我都有一段時間冇拍MV，而今次MV有好多新嘗試，有甜蜜嘅戀愛，更有首次嘅吻戲同激烈嘅爭吵戲份。拍吻戲前覺得好緊張，我更要主動錫落游學修度，不過拍攝前導演Maggie同我都好做咗好多溝通，最後只需要兩take就順利完成。但印象最深刻並唔係接吻戲，而係要我掌摑阿修，因為我嘅性格係唔會出手打人，但拍攝要我摑佢，結果我應該摑咗佢4、5次導演先收貨，喺度我都想同佢講聲唔好意思。」