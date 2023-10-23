白晝如焚｜鄧麗欣首度出席倫敦東亞電影節　「由頭緊張到尾」

由鄧麗欣、劉以豪領銜主演，陳嘉上監製、李保樟導演的愛情懸疑片《白晝如焚》，早前入圍倫敦東亞電影節，並於當地舉行世界首映。《白晝如焚》獲電影節高度評價，更邀請女主角鄧麗欣親身到當地參與首映，是繼郭富城及古天樂後，再有香港演員親身出席該電影節，足見大會對Stephy的肯定。

今次是鄧麗欣首次出席倫敦東亞電影節。（大會相片）

新片《白晝如焚》中，鄧麗欣與劉以豪在片中飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎。雙方愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，更甚是展開一場複雜的人性對決。電影公司同日發佈全新劇照，從劇照所見，Stephy輕撫以豪面頰，流露憐愛痛惜之情，以豪低頭哭泣，不敢直接回應Stephy的關愛，這對戀人感覺既親密又陌生！從Stephy充滿愛意卻隱晦的眼神看來，二人似乎都藏着什麼秘密，撲朔迷離的關係令場面充滿窒息感。

鄧麗欣與劉以豪在片中飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開。（《白晝如焚》劇照）

對於今次飛往倫敦參與倫敦東亞電影節，Stephy大表興奮：「今次是我第一次參加倫敦東亞電影節，心情好開心，尤其見到好多香港朋友嚟到支持呢部電影，我本身好喜歡倫敦呢個地方，不過工作就是第一次，好開心可以帶自己喜歡嘅電影到倫敦同大家分享。」而Stephy今次參與《白晝如焚》世界首映，坦白心情非常複雜：「我在大銀幕欣賞電影的時候，心跳由第一分鐘急促到最後一分鐘，由頭緊張到尾。好像未能夠呼吸一樣，因為每一個情節及段落，都令我回憶拍攝的過程和角色的感受。最值得是感受到觀眾在觀映後的反應，加上非常開心他們看得投入。」

鄧麗欣高興在場有很多香港朋友前來支持。（大會相片）

今集作為觀眾欣賞《白晝如焚》，Stephy坦言︰「心跳由第一分鐘急促到最後一分鐘，」（大會相片）

至於在映後分享的環節，被問到如何看待戲中與以豪的愛情關係，她說：「兩個角色的情感都很單純，正正因為這種單純，在命運作弄下，就會各走極端。而各走極端嘅人往往無法回頭，只可以用更不合常理嘅手段去解決問題。但當我回想角色，諗起那種單純嘅愛，其實好令我痛心。而兩個人既單純又複雜嘅情感線，正正就係呢套戲最好睇，最人性化嘅地方。」提到今次電影節之行還有什麼計劃？Stephy笑言：「今次時間緊密，早上到步後即準備出席電影節放映，而明天已經離開。不過我們希望離開前，可以吃一頓美味的午餐及買到手信，證明我們團隊有來過。」