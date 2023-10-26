《大谷翔平︰超越夢想》日本傳奇棒球手　美國職棒最有價值球員獎

於2023年世界棒球經典賽（WBC）及美國職棒大聯盟（MLB），全明星賽以耀眼的表現風靡全球，外號「Sho-time」的大谷翔平，其個人首部官方紀錄片《大谷翔平：超越夢想》(Shohei Ohtani – Beyond the Dream) 將於11月17日Disney+ 獨家上線。

紀錄片將會與觀眾一同回顧大谷迄今為止的職業生涯。（《大谷翔平︰超越夢想》劇照）

對於即將上線的個人紀錄片，大谷表示：「感謝這部製作可以讓我分享我的夢想旅程。能夠聽到兒時英雄分享故事確實鼓舞人心，希望這部紀錄片能夠證明堅毅、熱情及自信在追求卓越過程中的重要性。」

《大谷翔平：超越夢想》除了採訪了大谷，更對他的教練、隊友、經埋人、導師等進行了一系列的深度採訪，並回顧大谷輝煌的職業生涯 — 從他在日本農村的卑微出身，到他成為職業球員，以至他於北海道日本火腿鬥士隊中成為舉世知名的「二刀流」棒球手及邁向國際，加盟洛杉磯天使隊轉戰美國職棒大聯盟之路。

大谷表示：「感謝這部製作可以讓我分享我的夢想旅程。能夠聽到兒時英雄分享故事確實鼓舞人心。（《大谷翔平︰超越夢想》劇照）

紀錄片將會與觀眾一同回顧大谷迄今為止的職業生涯，並分享他如何決定為天使隊效力；如何構思出他著名的「夢想規條」(Dream Board)；與日本隊一起贏得2023年WBC冠軍的感受；如何克服傷病等等。