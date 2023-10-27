第八個嫌疑人｜林家棟被劇組影帝相稱　兩招打破隔膜︰我好怕呢啲

由林家棟主演的電影《第八個嫌疑人》，在內地上映一個多月，票房達4.3億人民幣，成績亮麗。單看電影格局，其他演員為大鵬、齊溪、孫陽等，會以為是家棟返內地拍的一個國產片。其實電影導演是《狂獸》的李子俊，而幕後更是全香港班底。香港導演能以非動作的警匪片創下這成績，實在得來不易。（香港上映中）



鳴謝︰

髮型：梁佇鳴Alex @ Salon Nova（林家棟）

化妝 : 張楊蕊而Jessica @ J.A.C.K. Factory（林家棟）

場地：1881 Heritage

導演李子俊與家棟在《狂獸》已經合作，今次拍住上成功打入內地市場。（葉志明 攝）

文戲中能產生動作

《第八個嫌疑人》是一部內地的犯罪片，以1995年番禺搶劫運鈔車案為故事藍本。這單案當年相當轟動，是建國以來涉及最大金額的械劫案，但再轟動，對香港人而言都是不太熟悉，何以可吸引到導演開拍？李子俊︰「當時有幾單案畀我揀，我睇中這單案入面一對堂兄弟逃亡的心態，所以一開始就認定不是拍一套傳統動作式警匪片，案件本身不重要，重要是想了解這對堂兄弟的心路歷程。家棟的警察角色，就是如何鍥而不捨，經過21年都要拘捕二人歸案。」

林家棟飾演的警察，很低調，融入群眾之中。（《第八個嫌疑人》劇照）

李子俊強調部戲的高潮位不在於一場動作場面，而是在文戲中都能產生動作。「是一部抹除一些官能刺激的警匪片。」戲中一大賣點是演員大鵬為角色增肥完再減磅，足足30磅之差，此舉亦令林家棟深深佩服。「成組人都好用心，遇到一班好認真的演員，你自自然然都要加把勁，你入場睇部戲就感受到。」

嚴重缺乏案情資訊

故事在90年代發生，內地近20年急促發現，要拍舊場景跟在香港一樣難，李子俊︰「所以大部分都要到三線城市去找，荒廢的銀行、警署、夜總會，我們盡可能不去搭景，務求真實一點。」場景難，對於案件的資料搜集就更難，由於內地公安資料不太開放，就連報紙報道的資料都好有限。李子俊︰「所以大家現在看到的故事，大部分都是靠編劇以最限的資料填補並串連起來，屬實的就只有一對堂兄弟犯案後逃亡，落手打劫的有五個人，而二人都是前幾年才被拉到，這一切都是真的。」

林家棟相信香港班底，都可在內地拍出受市場接受的作品。（葉志明 攝）

「好舒服去演出，好艱難去聆聽」

過去的警匪片，警察一定是最搶眼角色，正義之師，但家棟今次接到的要求偏偏要低調。林家棟︰「要撳到自己好低，壓住去演，好平實地融入當中。今次又因為案件發生在廣東省，講國語都可以帶南方口音，是大鵬比較慘，他要學講廣東話扮廣東人，所以我形容今次合作係好舒服去演出，好艱難去聆聽，大鵬聽我講國語都一樣。」

家棟一直追查大鵬，直到廿多年後才有機會拘捕。（《第八個嫌疑人》劇照）

從電影的製作特輯可見，家棟的影帝身份受劇組上上下下敬重，紛紛影帝前影帝後稱呼，但這反令他不自在︰「我好怕呢啲，因為拍戲是一組人的工作，你不用理會對方係乜帝物帝，演戲要有來有往，用角色的態度去面對對方就是，太拘謹反而不好。」

家棟開工前，都是跟劇組坐街邊食麵。（影片截圖）

所以在另一些影片可見，家棟會跟劇組人員，坐街邊食麵，絕冇架子。除了齊齊開餐，李子俊亦透露家棟仲有另一招︰「作為影帝，就算沒有自己戲份，都會坐在攝影機後睇住劇組怎樣拍，唔會自己走開。」林家棟︰「去到內地冇地方玩，最好就是在片場看其他演員怎樣演，睇熟個流程到我一埋位就知導演想要乜。」

宵夜都是同桌，打成一片。（影片截圖）

香港班底拍出內地風格

截止昨日（26/10），《第八個嫌疑人》在內地上畫48日，票房收4.38億人民幣，就連李子俊都冇想過會有這麼好成績。「我們是全香港人班底，攝影、美術、道具、服裝都是香港班底，只是嘗試去拍一部內地電影，到底香港電影人是否可以去到其他地方，融入到當地的拍攝手法，拍出一部適合當地市場的電影，現在票房及口碑都見到，我們似乎做到了。」

香港班底，以非動作警匪片打出4億人民幣票房，令二人深信香港電影人是有能力做到的。（《第八個嫌疑人》劇照）

李子俊更一再點名力讚編劇周汶儒。「他本身有很多經歷，不是一入行就做編劇，之前做過生意，又在內地不同城市生活過，所以清楚知道國內文化，他的劇本紮實，對白精準，大家所謂的接地氣就是他的歷練。」

家棟就認為，其實香港有不少電影人都有這種能耐，只是欠一個夠敢一起去嘗試的老闆︰「我相信很多同業都有能力做到這件事，問題是投資方願唔願意陪大家作出嘗試，創出一個新天地。今次部戲都是因為資方夠膽試，開拍時正值疫情開始，投資方希望去作新嘗試，換轉今時今日環境再問都未必肯。」一切都在於是否敢去嘗試，盡全力去試一次。