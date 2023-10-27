東京電影節｜宮澤冰魚與香港學生見面　評日本社會思想進步太落後

日本男星宮澤冰魚今年憑電影《愛是自私》在《第16屆亞洲電影大獎》勇奪最佳男配角，今日（26日）他應亞洲電影大獎學院邀請，與共八人的學生觀摩團見面訪談，除了分享演技上的心得，亦談到日本社會問題。

宮澤冰魚跟香港學生團成員暢談電影及生活。（陳穎思 攝）

現年29歲的宮澤冰魚於美國出生、日本長大，小時候開始入讀國際學校，所以說得一口流利英語，他表示身邊同學來自不同國家、有不同文化背景，加上學校跟從西方教育系統，跟日本的傳統教育大不同，亦培養出不同價值觀。他指出，不少日本人會打扮得很另類來引人注目，但內心卻守舊得很，對性小眾之類的觀念仍很保守，思想進步比想像中還落後，社會正緩慢地變得開放。

宮澤冰魚獲學生團送上親筆心意咭。（陳穎思 攝）

談到往其他國家發展，宮澤冰魚表示本來一直很想打入歐美等市場，而去年參加亞洲電影大獎後，才發現原來其他亞洲地區的電影業亦發展得相當不錯，改變了他的想法，希望未來有機會接拍其他亞洲地區的電影。快將踏入三十歲的他，認為此刻仍未很了解自己，接下來想要更發現自己、挑戰自己。

宮澤冰魚表示來年或有機會再度訪港。（陳穎思 攝）

由亞洲電影大獎學院主辦的電影節學生觀摩團，相隔5年再次參與東京電影節，八名香港學生於當地展開九日八夜的密集式電影節體驗，包括參加開幕禮、研討會、放映會及參觀製片廠等，並與國際及日本電影人交流，推動兩地創意文化發展。