Marvel隊長2｜劇情+角色介紹　三線故事匯集小鵝成功圈粉成賣點

Marvel隊長自從在《復仇者聯盟4：終局之戰》從天而降大戰魁隆（Thanos）後，基本上已經離開地球，轉而在宇宙的不同角落追捕其他人，成為銀河的浪人。變為工作狂的Marvel隊長亦因保衞宇宙而到處樹敵，在維護世界和平的同時，反而被敵人視為毀滅者，被奪去一切的敵人誓要讓Marvel隊長亦變得一無所有，而這就成為《Marvel隊長2》(The Marvels) 的故事。（上映日期︰11月8日）

變為工作狂的Marvel隊長亦因保衞宇宙而到處樹敵。（《Marvel隊長2》劇照）

三大影視作品匯聚

三大超級英雄拯救宇宙的細節。宇宙最強的Marvel隊長能夠吸收光能，並發射出強大的光子爆炸；Marvel隊長的舊伙記的女兒，在劇集《溫黛與幻視》（WandaVision）出現過的夢妮卡（Monica Rambeau）則能看透光能並操縱電磁波譜的所有波長；而在劇集《Ms. Marvel》中的Marvel隊長超級粉絲卡瑪拉（Kamala）更能硬化光線，將光變成實物。

在劇集《溫黛與幻視》（WandaVision）出現過的夢妮卡（Monica Rambeau）則能看透光能並操縱電磁波譜的所有波長。（《Marvel隊長2》劇照）

三位擁有光能超能力的女英雄，因為其能力被干擾，所以每次一用超能力，三人就會互換位置，亦因此，三人的命運連成一線，必須合作成為一個團隊去保衞宇宙。英雄集結，將改變一切，力量變得更高、更遠、更快！

劇集《Ms. Marvel》中的Marvel隊長超級粉絲卡瑪拉（Kamala）更能硬化光線，將光變成實物。（《Marvel隊長2》劇照）

賣點一︰本年度最後一部MCU大作

Marvel電影宇宙（MCU）第五階段，本年度壓軸鉅製《Marvel隊長2》即將登場！被譽為MCU最強英雄，Marvel隊長自《復仇者聯盟：終局之戰》打敗魁隆後，就成為遊歷於星際之間的浪人，幫助有需要的人。然而最強女戰士卻遭遇詭族復仇，引發重大危機！《Marvel隊長2》承接劇集《秘密入侵》詭族與斯克魯爾之爭，對往後MCU發展有重大影響，亦是繼《銀河守護隊3》後必睇重要之作！

今次面對大敵狄雅貝(Dar-Benn)，Marvel隊長都要與另外兩位女英雄連結先夠打。（《Marvel隊長2》劇照）

賣點二︰可愛小鵝集結更多主子現身

上集《Marvel隊長》主角Marvel隊長與「神盾局長」費尼克之風頭，險被全宇宙最可愛貓貓小鵝蓋過，配以隨時食人的超能力，其反差度之大亦極圏粉！今次小鵝當然強勢回歸，預告中所見，小鵝集結更多貓貓現身，於太空船中飄來飄去，融化觀眾內心，超可愛場面貓奴們點可以錯過？梗有一隻啱你心水！

貓貓小鵝有隨時食人的超能力，其反差度之大亦極圏粉。（《Marvel隊長2》劇照）

賣點三︰男神朴敘俊加盟同Marvel隊長有感情戲

韓國男神朴敘俊於香港以至全亞洲都擁有大量粉絲，今次強勢加盟MCU，更以驚喜造型亮相！朴敘俊飾演「外星王子」，與流浪星際間的Marvel隊長遇上，兩人一拍即合，更發展出超越友情關係！朴敘俊今次更破格於《Marvel隊長2》載歌載舞，必定為粉絲們帶來意想不到驚喜。

預告一出，朴敘俊的造型曾被指娘爆，希望劇情救番。（《Marvel隊長2》劇照）

賣點四︰小粉絲遇上大英雄

作為粉絲的最大心願，就是與偶像見面，而今次就發生於Ms. Marvel卡瑪拉身上。Ms. Marvel於劇集中深受年輕觀眾喜愛，並一直視Marvel隊長為頭號偶像，今次Ms. Marvel終於夢想成真，與Marvel隊長及莫妮卡合作。但原來每當其中一人發動能力，就會與另外一位拍檔互換位置，非常難搞！究竟意外受限的三位女英雄，可以如何突破難關？

今次Marvel隊長與莫妮卡連成一線奮戰到底。（《Marvel隊長2》劇照）

賣點五︰最強女英雄連成一線

團結力量永遠大過單打獨鬥！強如Marvel隊長，今次面對大敵狄雅貝(Dar-Benn)，能力就意外與另外兩位女英雄連結。其中一位，更是已故摯友之女莫妮卡。Marvel隊長喪失記憶，希望重尋身份，終於遇上關係至深的莫妮卡。今次Marvel隊長與莫妮卡連成一線，無論奮戰時定情感上都成為牽絆，必定感人至深。