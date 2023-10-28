夜校｜MC張天賦向喜劇進發　華納幫樂迷交一年租︰下次幫我畀首期

由MC張天賦、凌文龍、葛民輝主演的電影《夜校》，今日（28/10）舉行首映，MC張天賦與凌文龍接受傳媒訪問時，都表示拍攝時相當辛苦，期待一陣入場觀眾的反應，小龍更大讚MC演出自然，唔似第一次拍戲。



MC張天賦好想之後繼續向喜劇發展。（許育民 攝）

《夜校》的一眾演員在台上大合照。（許育民 攝）

電影早前宣傳時，女主角黃曦誼（Candy）就爆自己跟MC冇乜親密戲，反而凌文龍最多，「賦二代」（MC粉絲稱呼）睇完會妒忌。問到二人的親密程度。凌文龍︰「成日攬頭攬頸騎膊頭，所以賦二代睇完會想殺死我，散場時我已有請咗保鑣保護我。」

幾位以破冰作為祝捷儀式。（許育民 攝）

ＭＣ與凌文龍未破冰已笑唔停，唔知有咩鬼主義。（許育民 攝）

至於第一次拍戲的MC，就表示好好玩，甚至想致力向喜劇發展︰「我好希望可以在喜劇界創造一個特別角色出嚟，好似周星馳、張家輝、鄭中基，佢哋每一個都好有個人特色，拍每場戲不單是演個角色，是演繹自己，我都想可以建立到呢個形象。」

MC都想之後再與凌文龍合作，但小龍又笑言︰「要MC畀機會我，佢係大明星。」（許育民 攝）

但今次角色是比較衰格冇品，會唔會已經係本色演出？「今次六成本色演出啦！」小龍︰「我覺得係演繹嚟！」MC︰「幾時都話小龍講嘢最中肯。」如果日後再拍喜劇，要扮女人或者裸露，MC都覺得只要劇情需要幫到套戲，都唔介意，至於今次因為已經夠好笑，所以先收起不作裸露。

華納唱片為Moon Tang宣傳新歌，包送樂迷一年租金。（網頁截圖）

問到公司華納唱片為宣傳Moon Tang的新歌，向得獎樂迷送出一年租金總值27萬，MC原來未有聽聞，知道後都感愕然︰「所以華納的宣傳部好厲害，知道香港人面對土地問題，希望我下首歌都可以有咁好的宣傳策略啦。（記︰下次畀首期？）咁不如調番轉畀我，哈哈……」