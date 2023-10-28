夜校｜葛民輝爆MC同黃曦誼自行加戲　臨天光暱條柱後面「搞嘢」

由MC張天賦、凌文龍、葛民輝主演的電影《夜校》，今日（28/10）舉行首映，葛民輝跟兩位女演員黃曦誼（Candy）及陳伊霖（Eelyn）接受傳媒訪問，向來最多嘢講全場最嘈的葛民輝，今次入到劇組都自愧不如，難敵成班女仔，而他更爆MC拍到最後煞科愈戰愈勇，與女主角Candy暱埋一角加戲份「搞嘢」！



阿葛全程都將《夜校》的貼紙貼在帽上，話係方便出Po。（許育民 攝）

阿葛全程都將《夜校》的貼紙貼在帽上，非常搶眼，此舉原來係方便在社交平台出po用。「出po好緊要，你睇我頭頂，不過出po都好難，冇乜貨，最近行街見到套戲有燈箱廣告，幾耐冇見過電影落廣告，即刻影低，招呼到監製。」

全體演員以破冰儀式，為電影造勢。（許育民 攝）

問到跟一班小妹妹合作開唔開心？「導演劉翁就係用呢樣嘢引我拍，話好似返咗學校咁開心，我話咁得意？點知就中伏，現場嘈到呢，好似入咗女校更衣室咁，雀仔街一樣，但都開心嘅，見到成班年輕人咁好體魄，你試下叫林姍姍出嚟吖，半個鐘就叫車走人。」兩位被阿葛話嘈，但Eelyn就反指阿葛一開聲，已大聲過所有女仔。

《夜校》有不少女演員參與，阿葛形容片場似女生更衣室咁嘈。（許育民 攝）

阿葛大爆MC與Candy私自加戲，有「搞嘢」情節。（許育民 攝）

而跟MC有感情線的Candy，開鏡不久就病倒，全程都要病住拍，又因為全片是一晚發生的事，所以二人的關係只去到一見鍾情。Candy︰「如果想睇到發展落去，就要睇下有冇下一集。」葛民輝︰「下集？即係MC AV戀？」

Candy（右）開鏡不久就病倒，全程都要病住拍。（許育民 攝）

阿葛亦大讚二人的感情線相當好睇，但又唔覺意大料有人加戲。「佢哋啲愛情好曖昧好隱晦，去到差不多煞科臨天光時，唔知係MC定佢自行爆肚，暱在一條柱後『搞嘢』，嘩……現場我睇到呀，MC係愈拍愈勇，好融入導演套路同劇本取向，又同演員有默契，咁佢（Candy）又受，覺得正呀，臨天光食個早餐先！不過都係點到即止嘅。」