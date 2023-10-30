2024賀歲｜郭富城林家棟影帝大戰MIRROR　《飯戲攻心2》陣容揭盅

每年的賀歲檔都是兵家必爭之地，今年初的《毒舌大狀》更一舉取得破億票房，氣勢一時無兩。踏入龍年賀歲，各片商都開始陸續表態，繼集齊MIRROR三大人氣王盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及特別演出姜濤的《盜月者》率先公布賀歲，然後就到《飯戲攻心2》公開有新演員參與的請帖，而今日（30/10）就到郭富城、林家棟及任賢齊主演的《臨時劫案》都宣布加入戰圈，成為今年賀歲三大陣營。



首張海報以漫畫背景做包裝。（《臨時劫案》海報）

今日宣布加入2024農曆新年港產賀歲的《臨時劫案》，由爾冬陞監製， 麥啟光執導，郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤領銜主演。故事講郭富城飾演的梅藍天、與任賢齊飾演的慕容輝及林家棟飾演的笠水，賊頭郭富城牽頭重金聘請兼職悍匪，實行械劫黑幫食大茶飯，吃黑搶賊，極速致富。 箇中燒腦劇情、動作槍戰場面、惹笑貼地對白，讓觀眾重拾久違娛樂性豐富而又有誠意的港產賀歲鉅製。

郭富城的大賊造型相當搞笑。（《臨時劫案》劇照）

大賊郭富城，臨時找來兩位拍檔。（《臨時劫案》劇照）

的士佬老人院社工齊齊打劫

飾演賊頭的郭富城，哨牙突出、耳仔配合特技化妝、滿面鬚根及all back髮型，配襯土味外衣，突破過往靚仔形象， 驟眼看其造型已感受到城城的非一般喜感。海報中的郭富城其實正利用枱上的麻雀及玩具車，向其聘任的臨時悍匪，任賢齊及林家棟講解大茶飯。

任賢齊在戲中飾演安老院社工，為人過份正直，近乎懦弱，擔屎唔偷食，蟻都唔敢踩死隻，造型當然僕實，兼留有半白近灰的銀髮。林家棟在戲中飾演古惑膽小又貪錢的廢中的士司機，造型入型入格，家棟演活寫實而又抵死角色，幽默對白為戲中引爆笑點，諷刺論盡現今基層巿民生活苦況。

《盜月者》MIRROR三大人氣王

至於由袁劍偉執導，呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出的電影《盜月者》，亦一早公布明年（2024年）農曆新年賀歲檔公映。英皇電影早前發放一系列先導角色海報及預告，分析五位主要角色的細節。

早前公開電影《盜月者》的角色海報。（《盜月者》海報）

呂爵安自言角色有點小聰明，但反被聰明累。（《盜月者》預告酨圖）

（《盜月者》預告酨圖）

其實在角色海報上，會見到每人有一句對白，原來在角色預告中就更清楚當中所指是甚麼。例如Edan的對白是「所有零件都係真，但砌出嚟就可以係假錶一隻。」在預告佢就正安排去美國盜取第一隻登月的手錶。

看似非常專業。（《盜月者》預告酨圖）

亦看似胸有成竹。（《盜月者》預告酨圖）

而Anson Lo的一句︰「只要摸到，我就開到！」預告中就見到佢係一個爆夾萬專家，一輪理論看似信心十足，結果搞完一輪都係失敗，似乎角色幾有喜感。

結果，係開唔到，幾有喜感。（《盜月者》預告酨圖）

至於姜濤，就是戲中的反派，年紀輕輕就叫做「萊叔」，之前他已經表示多謝袁劍偉導演給予這個機會，「收到這個角色時感覺好開心，一來我一直想演一些『曳』的角色，甚至反派都好想做，加上又可以開槍，作為新演員，每個角色機會都應該好好地把握！」而在預告中，就見到姜濤聲嘶力竭咁喝罵，又叫人︰「隊冧佢！」幾有Big Boss風範。

姜濤又掃嘢落檯。（《盜月者》預告酨圖）

一句「隊冧佢」，大家做嘢。（《盜月者》預告酨圖）

《飯戲攻心2》陣容本周曝光

至於在去年票房大收$7,700萬，成為香港電影史上票房最高的喜劇《飯戲攻心》，10月初已公布會有第二集，更公開一張「陳氏一家」的請帖，初步公布咗名單，包括有胡楓、黎彼得、謝君豪、蔣志光、羅蘭同米雪等，至於上集的6位主角就未見人名，有指「陳氏一家」就代表晒6位，但亦有人懷疑會否今次來個大易角？

上集6位演員，到底可唔可以齊人開飯呢？（《飯戲攻心》劇照）

月初片方公布《飯戲攻心2》演員名單，上集6位主角未見人影。（網上圖片）

隨後於10月13日，電影公司又有新搞作，出Po【誠徵史上最強百年好合兄弟姊妹團】，活動相當吸引，又可以見到一眾演員，又可以玩番日，相當不錯。而該宣傳活動連結，更同一時間由電影公司及上集幾位主角share出去，其中鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文都有share，唯獨大佬黃子華未有行動。目前為止都未知該片的演員班底，不過到本周五活動當日相信自有分曉。屆時就可以完整分析今年三部港產賀歲片邊部可以登上No. 1。