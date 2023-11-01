48歲台灣導演陳慧翎病逝　五奪金鐘獎、曾執導《下一站幸福》

台演金鐘導演陳慧翎今日（1日）下午在當地醫院病逝，得年48歲。她身兼導演與編劇，曾五次奪得金鐘獎的「戲劇節目導演獎」、「迷你劇集／電視電影導演獎」及「剪輯獎」，成就備受肯定，執導作品中以吳建豪、安以軒、許瑋甯、吳慷仁主演的《下一站，幸福》最為香港人熟悉，也被指捧紅了吳慷仁。

台灣導演陳慧翎不敵癌魔病逝。（fb@陳慧翎）

此外，她亦曾執導不少MV，包括：丁噹《洋蔥》、吳建豪《Is This All》、《哎呀》、周興哲《受夠》等，而即將上映，由吳慷仁、賈靜雯主演的NETFLIX《媽，別鬧了》將成為她的遺作。

陳慧翎與吳建豪多次合作，對方9月都有探望她。（fb@陳慧翎）

陳慧翎一手捧紅吳慷仁。（fb@陳慧翎）

《媽，別鬧了》製作人周銓證實了其喜訊，表示她在媽媽、好友等將近30幾位至親陪伴下離開，帶著滿滿的愛。陳慧翎13年罹患子宮頸癌，雖然經歷多次復發，不過她都樂觀面對，並會將化療的過程在社交平台分享，可惜最終也不敵癌魔。

陳慧翎曾將光頭做化療的照片放在社交平台。（fb@陳慧翎）

陳慧翎的身邊人透過其facebook公布死訊，而徐若瑄等多位藝人都有悼念。以下為facebook全文：

「各位關心慧翎的好朋友們，大家平安

慧翎在今天（11.1）下午三點

病逝於台北萬芳醫院

她走得平順，沒有痛苦

這些年來她堅強地與病魔奮戰

以超乎常人的意志和堅忍

撐過了一次又一次的難關

不只是為了自己

更為了捨不得她的人

一直努力奮戰到最後

臨走前，她最愛、和最愛她的人都陪在她身旁

她不孤單，因為她知道任何時候

都有一群撐住她的親友

謝謝慧翎帶給身邊每個人，如此強大的能量

她總是像太陽一樣

永遠照耀著身邊的人

謝謝曾經所有的相遇

謝謝她的勇敢

謝謝她的燦爛

謝謝她如此熱愛這個世界

她的人生功課提早完成了

即將啟程前往下一個目的地

熱愛自由的慧翎，選擇不設靈堂也不辦告別式

會以樹葬的方式回歸大地

也請關心、愛護她的朋友

給予她的家人一些安靜追思的空間

後續會再向大家告知身後事的安排

謝謝大家對慧翎的愛

希望當我們想起她

永遠都是她最燦爛美好的笑容」