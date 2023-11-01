48歲台灣導演陳慧翎病逝　五奪金鐘獎、曾執導《下一站幸福》

撰文：金秀玲
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台演金鐘導演陳慧翎今日（1日）下午在當地醫院病逝，得年48歲。她身兼導演與編劇，曾五次奪得金鐘獎的「戲劇節目導演獎」、「迷你劇集／電視電影導演獎」及「剪輯獎」，成就備受肯定，執導作品中以吳建豪、安以軒、許瑋甯、吳慷仁主演的《下一站，幸福》最為香港人熟悉，也被指捧紅了吳慷仁。

台灣導演陳慧翎不敵癌魔病逝。（fb@陳慧翎）

此外，她亦曾執導不少MV，包括：丁噹《洋蔥》、吳建豪《Is This All》、《哎呀》、周興哲《受夠》等，而即將上映，由吳慷仁、賈靜雯主演的NETFLIX《媽，別鬧了》將成為她的遺作。

陳慧翎與吳建豪多次合作，對方9月都有探望她。（fb@陳慧翎）
陳慧翎一手捧紅吳慷仁。（fb@陳慧翎）

《媽，別鬧了》製作人周銓證實了其喜訊，表示她在媽媽、好友等將近30幾位至親陪伴下離開，帶著滿滿的愛。陳慧翎13年罹患子宮頸癌，雖然經歷多次復發，不過她都樂觀面對，並會將化療的過程在社交平台分享，可惜最終也不敵癌魔。

陳慧翎曾將光頭做化療的照片放在社交平台。（fb@陳慧翎）

陳慧翎的身邊人透過其facebook公布死訊，而徐若瑄等多位藝人都有悼念。以下為facebook全文：

「各位關心慧翎的好朋友們，大家平安
慧翎在今天（11.1）下午三點
病逝於台北萬芳醫院
她走得平順，沒有痛苦
這些年來她堅強地與病魔奮戰
以超乎常人的意志和堅忍
撐過了一次又一次的難關
不只是為了自己
更為了捨不得她的人
一直努力奮戰到最後
臨走前，她最愛、和最愛她的人都陪在她身旁
她不孤單，因為她知道任何時候
都有一群撐住她的親友
謝謝慧翎帶給身邊每個人，如此強大的能量
她總是像太陽一樣
永遠照耀著身邊的人
謝謝曾經所有的相遇
謝謝她的勇敢
謝謝她的燦爛
謝謝她如此熱愛這個世界
她的人生功課提早完成了
即將啟程前往下一個目的地
熱愛自由的慧翎，選擇不設靈堂也不辦告別式
會以樹葬的方式回歸大地
也請關心、愛護她的朋友
給予她的家人一些安靜追思的空間
後續會再向大家告知身後事的安排
謝謝大家對慧翎的愛
希望當我們想起她
永遠都是她最燦爛美好的笑容」

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