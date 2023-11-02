困獸｜60歲張兆輝大戰影帝吳鎮宇　做社團大佬Fit爆上陣

由彭發執導，鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝領銜主演，胡杏兒特別演出，火爆動作電影《困獸》將於11月23日上映。今日（2/11）公布預告及劇照，當中不乏大量槍戰、飛車、爆破及埋身肉搏吸引眼球，而據知戲中不少危險動作場面，更是鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝親身上陣，乾淨俐落的動作與專業的態度令在場所有工作人員稱讚。

電影《困獸》突襲上畫，海報以鍾漢良及吳鎮宇做主打。（《困戰》海報）

《困獸》講述以四爺（張兆輝 飾）為代表的黑幫勢力，與商業調查科高層左君哲（吳鎮宇 飾）暗中操控全市局勢，試圖趁娛樂業開放之機，通過官商勾結渾水摸魚爭奪更多利益，而力求剷除黑勢力的警察江文峰（鍾漢良 飾）則與他們展開了一場驚心動魄的對決。戲中鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝三人不但大鬥演技，在動作場面三人一樣唔錫身，鬥過你死我活。好像其中拍攝一場鍾漢良被黑幫追殺，飛車落入水中的戲份時，鍾漢良被倒吊了一個多小時，頭部充血青筋暴起，仍在不停地與攝影師討論角度問題，希望呈現給觀眾最好的畫面體驗。

張兆輝飾演的四爺，為代表的黑幫勢力，與商業調查科高層左君哲（吳鎮宇 飾）暗中操控全市局勢。（《困戰》劇照）

張兆輝keep得唔錯，至少冇中年發腹。（《困戰》劇照）

特別值得留意係年屆60的張兆輝，在戲中仍然咁fit，一幕泳池邊戲份，中門大開露少少肉畀大家欣賞。已為影帝的吳鎮宇同樣不錫身，在被人捶打頭部的戲份，為了達到最好的拍攝效果，他堅持讓對手戲演員用力抓著自己的頭髮使勁撞擊地面，並不斷鼓勵對方，說：「放心，真心大力打，那畫面不但真實，亦是最快做到導演要求，你一手軟打我，只會NG再拍，到時更慘。」而張兆輝在槍戰的戲份中，被擊碎的玻璃擊中面部，但他只是簡單清理後繼續拍攝。演員的忘我演出，定必讓觀眾沉浸其中，大呼過癮。

《困獸》故事講述千禧年前後，虎城動盪不安，政府為重整市內秩序，決定鏟除地下娛樂事業及洗黑錢。以四爺（張兆輝 飾）代表的黑勢力及博彩協會的理事左君哲（吳鎮宇 飾）暗中操控局勢，試圖渾水摸魚爭奪經營權。反黑警察江文峰（鍾漢良 飾）介入，成立專案調查相關案件，文峰誓要查明真相同時也要為因君哲意外害死的妹妹文淇報仇⋯⋯