白日之下︱姜大衞四歲成童星入行　憑《新獨臂刀》成邵氏最紅武生

香港社會寫實電影《白日之下》，為《IT狗》導演簡君晉執導的第二部電影作品，由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演，以一位偵查記者調查殘疾人士院舍涉嫌虐待及涉嫌性侵院友為劇主線，結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，並以社會性寫實角度呈現故事。



香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

資深演員姜大衞罕有參演《白日之下》，於戲中飾演「彩橋之家」失智長者院友通伯，與女主角余香凝對手戲份甚多，亦建立出一種跨代爺孫感情。現年76歲的姜大衞縱橫影壇大半生，近年參演的電影角色戲份相對較少，而《白日之下》更為罕有的劇情電影，與昔日的武打功夫戲路大相逕庭，令數代影迷對姜大衞的印象為之一新。

《白日之下》由余香凝與姜大衞主演，姜大衞飾演院舍中的長者院友通伯，與余香凝建立跨代爺孫感情。（《白日之下》電影劇照）

姜大衞於《白日之下》的角色，與過去香港觀眾熟悉的功夫動作電影戲路相差甚遠。（《白日之下》電影劇照）

演藝世家童星出身

姜大衞於1947年生於演藝生家，父親嚴化（姜克琪）母親紅薇皆為演員，姜大衞與胞兄秦沛、同母異父弟爾冬陞均投身演藝事業，姜大衞亦是三兄弟之中最早走紅的一位。姜大衞首部參演電影為1951年的國語片《別讓丈夫知道》，當時年僅四歲的他以童星身份出道，與胞兄秦沛星途一致。及後至六七十年代，姜大衞參演著名導演張徹的功夫武打電影走紅，在邵氏電影公司拍攝數十部作品，成當年的一線武打小生，外界亦公認他與同期的狄龍為張徹導演第二代契仔。

現年76歲的姜大衞，出身演藝世家、父母均為演員，自4歲起便以童星身份參演電影。（香港電影金像獎影片截圖）

姜大衞首部參演電影為1951年的國語片《別讓丈夫知道》。（香港電影金像獎影片截圖）

邵氏時期屢創經典

姜大衞於七十年代最為多產，平均年產五部電影，是邵氏公司最炙手可熱的小生，代表作包括《新獨臂刀》、《十三太保》、《刺馬》等。姜大衞於《十三太保》開始嶄露頭角，戲中角色李存孝被五馬分屍的橋段成為邵氏暴力美學經典；及後《新獨臂刀》被認為是姜大衞最經典作品，甚至超越由王羽主演的《獨臂刀》與《獨臂刀王》。姜大衞於1973年電影《刺馬》中，與狄龍及陳觀泰合作，劇情改編自清末四大奇案的「刺馬案」，作品亦被陳可辛於2007年拍成《投名狀》。

1970年的邵氏武打電影《十三太保》，由張徹執導，姜大衞與狄龍等人主演。（《十三太保》電影宣傳海報）

姜大衞飾演的李存孝，於電影結局被五馬分屍的橋段，成為邵氏電影暴力美學經典。（《十三太保》電影劇照）

姜大衞主演的《新獨臂刀》，比同樣由張徹執導、王羽主演的《獨臂刀》及《獨臂刀王》更為經典。（《新獨臂刀》電影劇照）

姜大衞早期電影事業中，亦曾獲得影展獎項所肯定，1970年的主演作品《報仇》，讓姜大衞登上亞洲影壇舞台，榮獲「亞洲影展」最佳男主角獎，成為該影展最年輕的得主，兼香港首位獲得讓獎項的演員。

與李琳琳相愛近半世紀

當姜大衞正處於演藝事業高峰時，在1974年與女演員李琳琳奉女成婚，二人明年亦將迎來結婚50周年，攜手相愛近半世紀。姜大衞與李琳琳婚後育有三名兒女，姜大衞亦曾公開感謝妻子相夫教子、養育子女成材，亦因此令自己追求演藝成就同時輕省不少。

姜大衞與太太李琳琳相愛近半世紀。（IG：@johngor2022）

及至2011年，李琳琳不幸患上第三期大腸癌，姜大衞為了照顧愛妻一度全面停工，陪伴她度過化療艱難時期。李琳琳曾透露就算丈夫返回內地工作，仍然每天抽時間通電話關心狀況；若姜大衞身在香港，則會每晚飯後陪同妻子在家附近散步，非常恩愛。