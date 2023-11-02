死屍四時四幹探｜燒腦陰謀橫跨150年　穿越劇情真係媲美《闇》？

四位探員，四條時間軸，一具穿越150年的死屍，究竟會拼湊出一個什麼故事？最近Netflix推出的懸疑偵探劇《死屍四時四幹探》（Bodies，台譯：搜索屍間線），就因為繞口的劇名而成功引起劇迷的注意。劇集燒腦的劇情加插了不少穿越時空的元素，更有劇迷封此為「英國版DARK」《闇》。



《死屍四時四幹探》已於Netflix上架。（Netflix）

《死屍四時四幹探》改編自Si Spencer曲折離奇的圖像小說，劇情峰迴路轉，主要講述 1890 年、1941 年、2023 年和 2053 年的倫敦東區長豐巷分別發現同一具死屍，來自四個不同年代的四位探員必須著手調查，拼湊起牽連數十載的線索。他們很快就發現，彼此調查的是同一件錯綜複雜的謎案，而謎團的核心，似乎是關於名為Mannix的神祕政治領袖。他在兇殺案中是否也參了一腳？還是有更黑暗的勢力涉入其中？要解開謎案，這四名警探必須設法合作，揭開一樁橫跨了 150 年的陰謀。

一具屍體穿越150年背後暗藏什麼陰謀？（《死屍四時四幹探》劇照）

劇中不同年代的探員都需要解開這宗迷案。（《死屍四時四幹探》劇照）

劇情的重點圍繞在出現在1890年、1941年、2023年和 2053年同樣在倫敦東區長豐巷被發現的裸屍，屍體同樣都是全身赤裸、左側頭部疑似中槍（但沒有發現子彈）及手上的符號紋身。由於劇情分了四條不同的時間軸，在交代每個時代的主角都需要一定時間來建立，亦需要觀眾一定的專注力。要留意的是，此劇並不是爆谷劇，而是挑戰觀眾的燒腦極限。

劇集加插了不少文化及政治事件。（《死屍四時四幹探》劇照）

雖然劇情燒腦又有穿越元素，但始終都及不上《闇》。（《死屍四時四幹探》劇照）

值得留意的是，四位探員在不同時代利用不同的調查方法及科技來揭開謎團，除豐富了犯罪偵探劇這個劇種，還精巧地將線索拼湊出來，同時抽絲剝繭地拆解案情及背後陰謀。編劇亦在不同時代加入了各種政治議題及文化衝突，讓劇迷在欣賞劇集的同事了解都四個年代的歷史背景。另外，劇情跨越150年的燒腦劇情不禁讓人想起堪稱歐美穿越神劇《闇》（DARK），雖然形式上有點相似，不過小編就認為由於《闇》的深度劇情及結局毫無破綻，所以《死》暫時未能超越《闇》。