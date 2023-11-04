第36屆金雞獎︱梁朝偉劉嘉玲恩愛亮相紅地氈　惠英紅葉童興奮自拍

中國影壇年度盛事，《中國金雞百花電影節暨第36屆中國電影金雞獎頒獎禮》今日（4日）於廈門盛大舉行，在頒獎禮開始前，一眾中港華語電影演員及創作人於紅地氈上亮相。頒獎典禮前的紅地氈亦有不少憑電影作品獲提名的香港演員出席，包括梁朝偉、劉嘉玲、劉德華、惠英紅、葉童、王丹妮、劉雅瑟、春夏等。其中不少女影星於紅地氈上爭豔鬥麗，內地女星殷桃、張小斐、藍羽等分別以性感晚裝造型上陣，成為紅地氈全國觀眾的焦點。



惠英紅與葉童分別於「第36屆金雞獎」提名「最佳女主角」獎及「最佳女配角」獎，二人攜手於頒獎禮前的紅地氈上亮相。（視覺中國）

惠英紅與葉童亮相「第36屆金雞獎」紅地氈非常興奮，更舉起手機自拍。（視覺中國）

分別提名「最佳女主角」獎與「最佳女配角」獎的香港演員惠英紅與葉童，一同攜手於頒獎禮前的紅地氈上亮相，更舉起手機自拍留念，對雙雙獲得提名甚感興奮。

憑新作《無名》提名「第36屆金雞獎」最佳男主角獎的國際級影帝梁朝偉，恩愛拖實太太劉嘉玲亮相紅地氈。梁朝偉身穿一襲白色西裝及黑色煲呔，劉嘉玲則以一身中式網格露肩晚裝出席，瞬間成為全場焦點。

國際級影帝梁朝偉以一身白色西裝及黑色煲呔亮相紅地氈，太太劉嘉玲則以中式網格露肩高貴晚裝示人。（視覺中國）

於「第36屆金雞獎」憑新作《無名》提名「最佳男主角」獎的梁朝偉，拖實太太劉嘉玲於紅地氈上現身。（視覺中國）

影帝劉德華攜同新作《潛行》於「中國金雞百花電影節」上舉行發布會，及後以短鬚新鮮造型與女主角劉雅瑟、彭于晏、林家棟、任達華及姜皓文等主演，一同亮相紅地氈。其中憑《智齒》榮封金像影后的劉雅瑟，更以露腰裝陪同劉德華現身，在合照時林家棟亦主動為劉雅瑟整理裙襬，盡顯紳士風度。

劉德華攜同新作《潛行》女主角劉雅瑟，亮相「第36屆金雞獎」紅地氈。（視覺中國）

劉德華監製兼主演新作《潛行》班底，包括女主角劉雅瑟、彭于晏、林家棟、任達華及姜皓文等，一同亮相「第36屆金雞獎」紅地氈。（視覺中國）

劉德華攜同劉雅瑟、林家棟等一眾《潛行》班底亮相「第36屆金雞獎」紅地氈期間，林家棟主動為劉雅瑟整理裙襬盡顯紳士之風。（視覺中國）

憑《梅艷芳》及《毒舌大狀》一炮而紅的香港女演員王丹妮，以透視上裝配長裙出席頒獎禮紅地氈。《毒舌大狀》今年入圍四項提名，包括「最佳故事片」獎及導演吳煒倫亦提名「最佳導演處女作」獎。

香港電影《毒舌大狀》入圍「第36屆金雞獎」的「最佳故事片」獎，女主角王丹妮盛裝亮相頒獎禮紅地氈。（視覺中國）

曾主演香港電影《踏血尋梅》的女演員春夏，在紅地氈上以輕鬆「街坊Look」與名攝影師夏永康亮相紅地氈，春夏近年雖然較少參演香港電影，然而以休閒服飾出席金雞獎頒獎禮仍然令人大跌眼鏡。

曾主演《踏血尋梅》的女演員春夏，以一身「街坊Look」與名攝影師夏永康現身「第36屆金雞獎」紅地氈，造型休閒程度令人大跌眼鏡。（視覺中國）

「第36屆金雞獎」紅地氈亦有不少內地女星以性感打扮亮相，包括兩位女主持藍羽及張小斐。內地女星殷桃亦以超低胸晚裝造型亮相，性感而不失高貴。

第36屆金雞奬紅地氈兩位女主持藍羽（左）及張小斐（右）均以性感造型亮相。（視覺中國）