喝采｜翁靜晶爆當年有續集？　首次見陳百強︰一種暈倒在飄的感覺

電影《喝采》為英皇集團主席楊受成博士第一部投資的電影，由蔡繼光執導，陳欣健監製，孫泳恩製片，鄭丹瑞、文雋編劇，陳百強（Danny）、張國榮、鍾保羅、盧業瑂領銜主演，翁靜晶特別介紹，闊別大銀幕43年，近日終以4K數碼修復版首度在戲院重映，電影成功征服跨年代的粉絲，紛紛驚嘆陳百強、張國榮、鍾保羅、翁靜晶當年無添加的純真魅力。



女主角翁靜晶攜同丈夫何猷彪一同出席行紅地氈。（電影公司提供）

《喝采》本身有續集？

《喝采》4K數碼修復版早前獲邀成為2023年金雞華語影展的閉幕影片，女主角翁靜晶與編劇文雋特別專程前赴廈門出席連串活動，而翁靜晶更攜同丈夫何猷彪一同出席行紅地氈。及後，翁靜晶與文雋亦親臨戲院參與映後分享，在接受現場觀眾提問之前，翁靜晶急不及待要向文雋查詢：「《喝采》的後段說女主角去治病，那個時候我聽前輩們說，這部電影是有下一集的，女主角把病醫好了、會回來的，究竟她是治好還是未治好？」

翁靜晶拍攝時只有15歲，但隨即亦放棄入行去讀書。（《喝采》劇照）

翁靜晶文雋赴廈門出席金雞華語影展映後分享。（電影公司提供）

這個傳聞都是第一次聽，而作為編劇的文雋都坦言沒有寫到這一段：「今天回頭看這部電影，很純樸，好像在學校的場面，還有當時大家都很流行去派對、女主角在飛機上戴著walkman ，都紀錄了1980年的青春歲月。」翁靜晶都非常認同：「在電影裏面，你們可以看到1980年很多香港社會現象，譬如一進海底隧道，你就沒法聽到收音機的東西，那個時候的電話仍是撥輪那一種。」

4K修復反令暗瘡重見天日

有觀眾問及重看《喝采》的感覺，翁靜晶坦率回應：「電影拍攝於1979年，我15歲，那個時候的青春片，是不可能做醫美的，你的臉是怎麼樣就怎麼樣，純天然、沒有加工，剛聽到香港一位觀眾說，看到我大大顆青春痘，那是因為現在做了4K修復！現在回看，我自覺沒有浪費時間，趕快跑去讀書，這是比較幸運的，相對很多演藝圈的人，有不一樣的軌道，他們有比較大的壓力，譬如老了、胖了，我在這方面比較好一點！」

陳百強給予翁靜晶的感覺︰「就如雕像般的美男子在彈鋼琴，所以印象非常深刻！」（《喝采》電影劇照）

翁靜晶自覺當年拍畢便趕快跑去讀書，是比較幸運的，有不一樣的軌道。（《喝采》電影劇照）

陳百強的魅力所在

翁靜晶無悔參演《喝采》，只因初遇陳百強那一刻，她已心醉了：「我第一次見到Danny ，就是在琴行那一幕，當我進去拍戲的地方，他一直在彈鋼琴，你可以想，一個那麼好看的男孩，專注地彈鋼琴，而且彈得那麼好，你會有一種暈倒、在飄的感覺 ！他給我的第一個印象，就如雕像般的美男子在彈鋼琴，所以印象非常深刻！」

金雞影展特別在廈門放映《喝采》的戲院設置專題展覽。（電影公司提供）

《喝采》4K數碼修復版成為本屆金雞影展的閉幕影片，為隆重其事，金雞影展特別在廈門放映《喝采》的戲院設置專題展覽，陳百强的經典黑膠唱片、盒帶與電影海報等组成了一個追憶往昔的角落，在電影放映结束後吸引大批觀眾駐足留影，