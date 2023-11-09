《夜校》5大女角伴MC張天賦　郭奕芯做化學老師李靜儀化身財演

由黃永峯監製及出品，劉翁執導及編劇，宏寰⽂化傳播製作出品電影《夜校》匯集多位新世代演員，除了男主角MC張天賦首度參演助陣外，一眾演員包括郭奕芯、李靜儀、Candy黃㬢誼、陳伊霖、方泳琳亦於電影中大展青春活力本色。其中，女神李靜儀、郭奕芯、方泳琳率一眾青春新生代演員黃曦誼、陳伊霖大施本領化身網台美女直播主吸引一眾網民眼球。（現已上映）

５位女角合力捉到MＣ同小龍，由互不相干變成同路人。（《夜校》劇照）

電影中提到，身為網台公司GM的黎學勤Jeffery，因受到公司高層指示要開源節流，需籌備一個零成本、高流量節目以慶祝三週年台慶。於是他以藝人合約上的荒謬條款，如事業線長度未達標準、直播期間走光次數不足等無理原因指控五位人氣女藝人違規，逼迫她們免費參與直播節目《美女膠流遊》。Jeffery 笑言亦認同角色十分無良，所以亦花了時間以揣摩，學做「壞人」。

五位少女，成為網台台柱。（《夜校》劇照）

五大網台台柱

一眾女神級青春演員各施本領，化身一班甜美可人的網台直播主。

李靜儀與郭奕芯分別以化學與財經知識吸引網民。（《夜校》劇照）

Heidi李靜儀 飾 Jodie

其中包括性格⾼冷，說話尖酸⾏專業路線走奢華風格的半個財演，主要直播介紹各種奢侈品和投資產品的。

五位一齊做靈探直播谷點擊。（《夜校》劇照）

郭奕芯 飾 Miss 高高

不想以豐滿⾝材作為直播賣點，故意穿得嚴密，深信化學是全宇宙⾄⾼無上真理，⾃命靠化學上的專業就能吸引觀眾。

Candy黃㬢誼與MC會有感情發展。（《夜校》劇照）

MC戲中性格衰衰的，但又吸引到Candy一見鍾意。（《夜校》劇照）

Candy黃㬢誼 飾 晴子

擁有精緻臉蛋，能靠捏造的悲慘過去搏取到觀眾的同情和盲⽬課⾦⽀持的網台台柱「晴子」。

陳伊霖飾演神婆，大量又長又多的對白要背。（《夜校》劇照）

陳伊霖 飾 神婆小楠

迷信塔羅占⼘星座⼈類圖，在⽣活⼤⼩事情上都依賴塔羅或星座做抉擇，卻是地獄級燈神的新生代New Age 神婆小楠。

男人婆都有市場，⽅泳琳就是戲中的女漩子。（《夜校》劇照）

⽅泳琳 飾 細V

以及粗豪爽直的女漢⼦，主要在直播和觀眾玩酒game，卻經常喝醉發酒瘋，輕則鬧觀眾，重則毆打⼯作⼈員的細V 。

一眾女直播主角色性格鮮明，各人均有著不同的性格。Heidi跟郭奕芯表示雖然有過電影及廣告演出經驗，但是次參演亦能帶給她們二人新鮮感：「今次主要拍攝地點係位處於一學校之中，本以為會好陰森恐怖，但幸好大家演員年紀差唔多，所以好快就混熟，成日嘈過不停，非常熱鬧，減少不安感。」而飾演女漢子的Jessie方泳琳亦大感讚同：「電影讓我收獲咗一班好朋友，大家一齊玩，拍攝時間好快就過。」提到拍攝難忘事時，她鬼緊馬地表示拍攝期間她們從來都沒有肚餓過，因為監制及一眾粉絲經常於拍攝期間不停夜送上食物及應援。因此她亦特意感謝一眾工作人員的支持。