白日之下｜上畫兩周票房倒升　古天樂感謝團隊用心一圓多年來夢想

由天下一電影出品，以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，上映後好評如潮，而隨住坊間海量口碑，電影踏入上畫第二周首日（9/11），單日票房收超過45萬，比起開畫日（2/11）票房倒升超過2成，打破第二周會有輕微回落的現象。而至今《白日之下》的累積票房亦成功衝破500萬。



古天樂感謝團隊的努力，亦圓了自己多年來的夢想。（電影公司提供）

當中上畫第9日，比起開畫日更多觀眾入場，對港產片來說情況實屬罕見，引證香港觀眾願意購票支持本土電影﹗而日前電影舉行慰勞宴，答謝台前幕後一班工作人員，這晚現身的包括老闆古天樂、監製爾冬陞、導演簡君晋，有份演出的余香凝、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、寶珮如、譚玉瑛、羅浩銘，以及電影主題曲《日光漂白》的主唱者黃妍等。

電影揭露院舍虐待院友的情況，發人深省。（《白日之下》劇照）

Jennifer亦指電影感染到身邊很多人︰「帶動到整個電影圈所有人睇完都會幫我哋，分享叫人入場睇，好感激全部人都幫助我哋。」（電影公司提供）

身為老闆的古天樂，百忙之中現身慰勞宴，鼓勵團隊繼續努力，而黃妍亦有應大家熱情起哄，即場獻唱主題曲，古仔聽畢有感而發，感謝團隊助其圓夢。「多年前我已經跟爾冬陞講，想拍一部類似他當年的作品《癲佬正傳》，一樣如此有社會性的電影，好感謝台前幕後完成這部《白日之下》，電影亦話畀觀眾聽，我哋香港電影人係有心，有能力拍一部好的作品。」

Rachel就表示：「我哋成team人都好有士氣，由拍攝到而家都係超級有愛嘅團隊。」（電影公司提供）

而作為監製的爾冬陞，亦都再次公開感謝古仔和導演：「要多謝阿簡，因為我其實做監製，我要放棄好易，如果唔係導演包括兩位編劇嘅堅持，佢哋不斷改劇本，再集合天時地利人和，電影唔會出現，呢部戲搵到第五間公司先有投資去開拍，古仔睇完劇本無考慮好耐，佢從演員角度覺得套戲好，再次多謝兩位。」

寶珮如在戲中飾演惡看護，令人看後不寒而慄。（電影公司提供）

余香凝及梁雍婷憑電影，月底出戰金馬獎，她們分別獲提名影后及最佳女配角獎，兩位都有互相鼓勵對方，Rachel就表示：「我哋成team人都好有士氣，由拍攝到而家都係超級有愛嘅團隊，大家喺無論咩場合，大家都互相支持。」 Jennifer亦指電影感染到身邊很多人：「同埋呢個士氣唔止我哋，更帶動到整個電影圈，身邊所有觀眾、朋友、所有人睇完都會幫我哋，分享叫人入場睇，好神奇，好感激全部人都幫助我哋。」除了兩位之外，林保怡亦有份入圍今屆金馬獎最佳男配角，另電影亦入圍最佳美術設計及最佳造型設計。

周漢寧在戲中飾演自閉症小朋友，無對白更感染力非常大。（《白日之下》劇照）

至於其他演員包括陳湛文，表示已看第二次︰「第二次喊得勁過第一次，所以大家想搵個情緒出口，就入場睇多幾次。」周漢寧：「我身邊嘅朋友都喺度討論套戲，或者套戲帶出嚟嘅議題，我覺得已經成功帶出一套電影嘅功能。」寶珮如：「好開心，因為第一次演咁惡嘅看護，但得到咁多認同，多謝導演、監製、一眾演員，希望多啲觀眾支持我哋香港本土電影。」

導演簡君晋自覺好幸運，觀眾都覺得呢套電影需要支持入場。（電影公司提供）

電影自上畫後，多日成為單日票房冠軍，簡導就再一次感謝觀眾支持：「我哋好幸運，觀眾都覺得呢套電影需要支持入場，我無畀票房目標自己，我希望電影可以去得更遠，而同時令觀眾有反思，我覺得係我哋團隊每一個崗位最想嘅事。」