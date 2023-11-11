飢餓遊戲︱白雪公主密實現身首映　荷里活最美變性人噴血搶鏡

荷里活賣座電影系列《飢餓遊戲》（The Hunger Games）自2012年改編同名小說面世後，接連三年推出共四部電影，掀起一鼓改編「反烏托邦」題材流行小說的風潮，最後一部作品於2015年上映便結束四部曲系列。歷時八年，《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》（The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes）以系列前傳形式面世，並由Rachel Zegler、Tom Blyth、Peter Dinklage及Hunter Schafer等全新班底主演。

《飢餓遊戲》系列前傳由全新班底演出，包括「白雪公主」Rachel Zegler。（《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》電影劇照）

《飢餓遊戲》前傳由「白雪公主」Rachel Zegler與新男主角Tom Blyth主演。（《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》電影劇照）

《權力遊戲》劇集系列男星Peter Dinklage亦有份主演。（《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》電影劇照）

跨性別演員Hunter Schafer亦於前傳裡飾演女配角。（《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》電影劇照）

即將於11月16日全球上映的《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》，昨晚（9日）於倫敦舉行首映禮，一眾主演在演員工會罷工結束後盛裝出席，其中曾演出《西城故事》（West Side Story）的「白雪公主」Rachel Zegler作為首映主角，竟意外慘被女配角「荷里活最美變性人」Hunter Schafer以超性感造型搶盡風頭，成為全場鏡頭焦點！

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》日前於倫敦舉行首映，在演員工會結束罷工下，一眾主演盛裝出席首映。（視覺中國）

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》一眾新班底裡，觀眾的目光肯定集中於Hunter Schafer（左二）身上！（視覺中國）

Hunter Schafer以一身金色長裙現身，胸前以奇特綁帶設計露出逼爆堅挺上圍，性感噴血度極高。Hunter Schafer與密實現身的女主角Rachel Zegler合照時﹐除了因為性感度突出外，亦憑1米78超修長身材而將身型嬌小的Rachel Zegler比下去，令「白雪公主」慘變小矮人，更顯二人外型吸引力的懸殊程度。

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》女配角Hunter Schafer以超性感造型現身首映。（視覺中國）

相反《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》女主角Rachel Zegler的造型則相對保守。（視覺中國）

身高1米78的Hunter Schafer與女主角Rachel Zegler合照時，盡顯二人在外型上的差距，Hunter Schafer成功搶鏡成為全場焦點。（視覺中國）

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現年24歲的Hunter Schafer是一位跨性別女演員，本身為模特兒出身，因為主演劇集《高校十八禁》（Euphoria）而爆紅。Hunter Schafer過去已不下一次以驚人性感造型現身，年初參加奧斯卡頒獎典禮後，她在出席慶功宴紅地氈時，竟僅以一根白色羽毛遮胸、下裝配襯白色絲質長裙，噴血程度極高，亦因此成為全場焦點。

跨性別模特兒Hunter Schafer超性感！（VCG）

Hunter除了為不少品牌行騷，亦在HBO劇《Euphoria》中飾演Jules一角而爆紅。（VCG）