喝采專訪｜最後一刻交出關鍵兩句　鄭國江︰陳百強曾改過歌詞

電影《喝采》於1980年上畫，據監製陳欣健憶述，那是香港還未有年輕偶像的年代，廣東歌以電視劇集主題曲為主，要拍一部青春偶像電影，是一大挑戰。而當年更想造就陳百強（Danny）成為年輕人偶像，唱埋主題曲這配套，作為唱作歌手，電影一首主題曲及兩首插曲自然由陳百強主理，而歌詞就落到鄭國江老師手中。鄭老師早前便接受《香港01》專訪，娓娓道來與陳百強合作的點滴。



場地提供︰英皇戲院（iSQUARE）

鄭國江老師為電影插曲《眼淚為你流》填詞，他稱Intro部分加入電話聲，當年是極具創意的舉動。（梁碧玲 攝）

難忘第一次接觸陳百強

入行逾50年的鄭國江老師，於7、80年代是炙手可熱的填詞人，故當日監製陳欣健便屬意找他操刀三首電影歌曲。當年通訊未發達，鄭老師未能每首作品都跟歌手直接溝通，只能從中揣摩。「當年收到曲譜，填完歌詞就交去唱片公司，跟歌手幾乎零接觸，記憶中跟陳百強正式接觸的只有一次，他交出兩首歌譜給我，其中一首就是《偏偏喜歡你》，他心中早有想要的題材，這是第一次真真正正憑Danny的意念創作出來。」

鄭國江眼中的陳百強與翁靜晶，就是大家口中的金童玉女。（《喝采》劇照）

至於《喝采》的三首電影歌曲，都是由監製陳欣健負責聯絡，道出想要的主題。鄭國江︰「記得陳欣健先交一首旋律給我，當時相約在片場交收，那是我第一次見到Danny，那年頭做歌手的都有咁上下資歷，他相對非常年輕，同場又見到翁靜晶，甚麼是金童玉女，就是這種。」

鄭國江在創作《喝采》歌詞，去到最後一刻靈機一觸想到兩句精警歌詞，他覺得是神來之筆。（梁碧玲 攝）

兩句歌詞提昇歌曲意境

去到創作《喝采》的歌詞，鄭老師知道首歌會用於鼓勵翁靜晶，在戲中接受一個大手術，所以好快就想到大概的方向，亦好快就完成並相約陳欣健在TVB錄影廠交收。鄭國江︰「當時他好忙，我要在另一個錄影廠等他，而就在這段時間，一直在審視自己份歌詞，看看有沒有更適合的詞彙可以替換，最終畀我想到兩句︰『將一聲聲嘆息 化作生命力』我覺得這兩句完完全全乎合整個主題，有了這兩句自己已非常滿意，於是無理陳欣健在隔籬廠是否拍完，交低歌詞便走了。」

陳百強在戲中眾裡尋覓翁靜晶的電話號碼，這情節亦相當經典。（《喝采》劇照）

至於另外兩首插曲《初戀》及《眼淚為你流》，鄭老師都是投入Danny的情感去創作。「他這個年齡當然要寫一首關於初戀的歌曲，但我當年已經30多歲，幸好心境還可寫出來。」至於《眼淚為你流》，歌曲開來的打電話及Cut線的聲效，好有畫面，亦甚具創意，促使歌曲大受歡迎。「這要歸功當年陳百強的經理人譚國基，是他想到加入電話聲效。令我揣摩當一位美少男被拒絕一段感情時，心情會是怎樣？我又知道Danny識彈琴，所以有了『琴鍵打開 亦無心奏』這句歌詞，整個意念好完整。」

《眼淚為你流》是鄭老師借陳百強，一個美少男身份，被拒絕一段感情時心情會是怎樣而寫出來。（《喝采》劇照）

鄭國江跟陳百強合作的作品，膾炙人口，包括《今宵多珍重》、《偏偏喜歡你》、《等》。（梁碧玲 攝）

陳百強自創「哀困」二字

回想跟Danny合作十多首作品中，難忘事有不少，而其中一樣是關於陳百強自創了一個詞彙但沿用至今。鄭國江︰「當時為電影《聖誕快樂》填寫插曲《等》的歌詞，其實首歌跟陳百強沒大關係，只是戲中一段情節，甚至是用來取笑自己爸爸追不到愛人，一句『莫道你在選擇人 人亦能選擇你』被視為一大哲理，亦是大家特別喜歡的原因。」

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至於向來甚少改歌詞的Danny，在《等》這首歌便作出一個改動。鄭國江︰「原先最後一句歌詞是『這一生 你的心裡滿苦困』，是用上『苦困』，但錄音時Danny覺得個『苦』字發音不夠響亮，於是自己改成『哀困』，在中文或廣東話來說，是沒有『哀困』這個詞彙，但當他唱完後，反過大家又多用了『哀困』，這是相當有趣。」大家又嘗試用「苦困」去唱，又覺得Danny的決定是否頗有見地。

《喝采》自1980年公映後的首次重映，英皇電影更在英皇戲院iSQUARE擺設紀念展，觀眾能夠一步步重温Danny人生大事，左右兩邊以不同年份劃分。（大會提供）