瑪麗蓮洛倫自導自演新作上線Netflix　出道大膽全裸演出春色無限

Netflix串流平台近日推出法國電影《神偷金三角》（Wingwomen），由法國女星瑪麗蓮洛倫（Mélanie Laurent）自編自導自演，劇情講述一對神偷飽受逃亡生活的折磨，於是決定收山前最後再做一宗大案，然而行動卻未如她們預期一樣順利，因此打亂她們收山的計劃。現年40歲的瑪麗蓮洛倫為法國當紅女演員，自1998年出道參演不少法國電影，進軍荷里活後曾參演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導電影《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）等作品，並因此舉世知名。

法國女演員瑪麗蓮洛倫近日推出自編自導自演電影《神偷金三角》，並於串流平台Netflix上映。（視覺中國）

瑪麗蓮洛倫（右）新作《神偷金三角》，講述兩位神偷為了收山而決定最後再做一件大案。（《神偷金三角》電影劇照）

瑪麗蓮洛倫進軍荷里活後，因為參演昆頓塔倫天奴執導作《希魔撞正殺人狂》而舉世知名。（《希魔撞正殺人狂》電影劇照）

出道時年僅15歲的瑪麗蓮洛倫，在2001年甫一成年便大膽突破演出尺度，在法國電影《This Is My Body》裡飾演第二女主角，並於男主角上演一場激情全裸床戲。雖然瑪麗蓮洛倫的床戲戲份以較浪漫寫實的方式完成，然而亦有一個裸露胸前的特寫鏡頭，尺度相當大膽。瑪麗蓮洛倫憑成年作一舉開闊她的演戲道路，於往後五年間接連演出性感裸露場面，在銀幕上留下二十出頭的美好身段。

瑪麗蓮洛倫成年激情床戲逐格睇：

及後五年間，瑪麗蓮洛倫於法國影壇小品中，不乏性感及裸露演出，包括2004年作品《Le dernier jour》，與男主角於出浴場面接近全裸，膽大而自在地袒胸露背，風格自然而寫實。而在2006年作品《Dikkenek》裡，瑪麗蓮洛倫亦再次演出全裸床戲，劇情中與多位「大叔」級演員合作，並上演出浴與床戰戲份，春色無限。

《Le dernier jour》出浴場面：

瑪麗蓮洛倫於電影中與多位「大叔」級前輩演上演對手戲。（《Dikkenek》電影劇照）

瑪麗蓮洛倫半裸演出浴戲份，非常性感。（《Dikkenek》電影劇照）