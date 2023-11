影后楊紫瓊Netflix新劇預告曝光　重回動作畫面用電鑽肢解屍體

Netflix串流平台近日推出新劇《兄弟之道》(The Brothers Sun)預告片,請來出爐奧斯卡金像影后楊紫瓊主演,震撼一眾華語電影影迷!《兄弟之道》劇情講述一個加州洛杉磯的華人家庭裡,父親突然被一位神秘殺手槍殺,於是一直身在台北,行走江湖的女兒便回到美國,保護倖存的母親與弟弟。



楊紫瓊於Netflix新劇《兄弟之道》裡飾演一個華人家庭的母親。(《兄弟之道》預告截圖)

楊紫瓊繼金像作品《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)及劇集《西遊ABC》(American Born Chinese)後再次主演華裔美國家庭故事,令中外影迷格外期待!

楊紫瓊成為奧斯卡出壚影后,今年相繼推出《西遊ABC》及《獵魔士:血源》等劇集作品。(Getty Images)

《兄弟之道》預告片中,楊紫瓊首先以神秘而型格造型登場,與《奇異女俠玩救宇宙》的家庭主婦造型差異甚大。而楊紫瓊飾演的母親,在辣手管教一對兒子之餘,亦有不少令人意外的戲份,包括在預告片中用電鑽疑似下手肢解一具不明屍體,雖然未有血腥成份,然而演出亦突破從影多年的楊紫瓊在銀幕中的形象。

楊紫瓊於《兄弟之道》劇集預告片之初,以型格造型登場,氣勢絕非一般家庭主婦。(《兄弟之道》預告截圖)

楊紫瓊於《兄弟之道》預告片中更疑似用電鑽肢解一具不明死屍。(《兄弟之道》預告截圖)

邀得楊紫瓊參演劇集,《兄弟之道》亦不乏動作場面,預告亦曝光數個楊紫瓊親身演出的武打橋段,大戰戴上面具的神秘打手。雖然楊紫瓊的動作戲份含量未明,然而觀眾在《兄弟之道》於明年1月4日播出後,便肯定能夠一睹楊紫瓊再次上演的動作武打場面,以及作為母親的深情演出。

楊紫瓊於《兄弟之道》裡不乏動作戲份,對手似乎是兩位戴面具的打手。(《兄弟之道》預告截圖)

由楊紫瓊主演的Netflix新劇《兄弟之道》預告中,有不少動作武打橋段。(《兄弟之道》預告截圖)

