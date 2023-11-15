飢餓遊戲前傳｜時間設定叛軍起義10年後　前傳角色逐一呼應正傳

電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列三部曲，風靡全球15年，原著小說及電影系列，均受各年齡層讀者和觀眾的喜愛，其創造的角色和世界，深入民心，甚至築成了影響全球的社會文化現象。電影單在美國本土累積票房數字已高達14.5億美元（約113億港元），全球票房總收入更達30億美元（約234億港元）。蘇珊柯林斯原著的小說，全球更售出超過100,000,000冊。今年來到《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》（THE HUNGER GAMES︰THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES），相信電影推出後，數字又會一再攀升。（上映日期︰11月16日）



《飢餓遊戲》系列電影橫跨15年。（《飢餓遊戲前傳》劇照）

台前幕後陣容鼎盛

《飢餓遊戲》第一部電影於2012年問世，《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》是《飢餓遊戲》電影系列的第5部，由《飢餓遊戲2 星火燎原》《飢餓遊戲終極篇 自由幻夢》1及2的導演Francis Lawrence掌舵。

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》以幕前全新面貌開展前傳，主演陣容：《比利小子》湯拜夫(Tom Blyth)、《西城故事》麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)、《權力遊戲》彼德丁拉基治(Peter Dinklage)、《布達佩斯大酒店》謝遜基化哲曼(Jason Schwartzman)、《高校十八禁》享特蕼化(Hunter Schafer)、《西城故事》喬希安德烈斯里維拉(Josh Andrés Rivera)，及奧斯卡最佳女配角─薇奧拉戴維絲(Viola Davis)壓陣演出。

花會是今集的重要信物。（《飢餓遊戲前傳》劇照）

揭開飢餓起源

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》時間軸設定於叛軍起義10年後，話說戰後的施惠國政府，忙於重組和強化管治，並設計「飢餓遊戲」用作懲罰起義的行政區，來到第10年，局勢已由亂入治，設計師想加入多點觀賞元素，令遊戲走向日後盛事化模式。

其中凱妮絲自願出戰，最終與施惠國的極權統治者史諾總統對決。年輕善良的史諾（湯拜夫 飾），為恢復家族聲譽努力掙扎，在叛軍起義失敗後的都城，默默承受當權者的不公與高壓。「第10屆飢餓遊戲」首創導師制，史諾無奈接受任命，成為第12區參賽者露西葛蕾（麗素莎嘉娜 飾）的導師。

（《飢餓遊戲前傳》劇照）

歌聲動人的露西葛蕾，初次出場即吸引了全場目光，史諾知道必須抓緊機會改寫二人命運，他平衡各方扭轉劣勢，一方面與露西葛蕾聯手，另方面和自己角力，周旋於正邪之間。

角色介紹

參賽者史諾與露西葛蕾

湯拜夫(Tom Blyth) 飾演18歲的史諾(Coriolanus Snow)，被任命為「第10屆飢餓遊戲」導師，與來自第12區的少女，麗素莎嘉娜(Rachel Zegler) 飾演的露西葛蕾配成一組。露西葛蕾的美妙歌聲與亮麗氣質，打動了群眾，也啟發了史諾，借此機會扭變逆勢。二人在競賽中不斷冒險、突破常規、爭取表現，盡力吸引都城觀眾的關注，為了生存，必須成為最後勝利者。並肩作戰令他倆的感情昇華，亦令二人關係變質。一個想重拾自由的生活，另一個要成為理想的人物，結局早已寫在競賽場上，純真消逝，強權冒起。

（《飢餓遊戲前傳》劇照）

總設計師佛蘭妮亞戈爾博士

金像獎得主薇奧拉戴維絲(Viola Davis)壓陣演出，飾演精英學院教授兼遊戲總設計師佛蘭妮亞戈爾博士。「飢餓遊戲」轉眼來到第10年，佛蘭妮亞戈爾博士盤算著，如何令都城投入更多人力物力財力，以擴大遊戲影響力。投注、贊助，導師… 多種增加遊戲觀賞元素的項目，都是在她指揮下，於第「10屆飢餓遊戲」開始的。她堅持，每年都要舉辦「飢餓遊戲」，為的是要教育群眾，認識清楚國民身份，知道自己是甚麼人。

精英學院教授兼遊戲總設計師佛蘭妮亞戈爾博士。 （《飢餓遊戲前傳》劇照）

卡斯卡海咖院長

在史諾的世界，除了常常埋首實驗室鑽研殺人玩具的戈爾博士，還有另一位重要角色，則在課堂玩弄手段，欺壓史諾。他是精英學院的卡斯卡海咖院長，由4屆艾美獎得主彼德丁拉基治(Peter Dinklage)飾演。海咖院長是「飢餓遊戲」的始作俑者之一，原本用作嘲弄叛亂失敗地區的遊戲，竟變成懲罰人民的殺戮場，令他悔疚不已。

咖院長是「飢餓遊戲」的始作俑者之一，原本用作嘲弄叛亂失敗地區的遊戲，竟變成懲罰人民的殺戮場。（《飢餓遊戲前傳》劇照）

遊戲導師賽嘉納斯普林西

喬希安德烈斯里維拉(Josh Andrés Rivera)與麗素莎嘉娜，齊齊因演出《西城故事》而聲名大噪，雙雙入選《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》主角陣容，他飾演史諾在精英學院的好友，亦是遊戲導師之一的賽嘉納斯普林西(Sejanus Plinth)。賽嘉納斯的家族因發國難財暴富而擠身都城上流行列，他在擔任導師的過程中，認識到自己的真正身份，對極權強推的遊戲深惡痛絕，更衝擊他對都城政府的忠誠維護。