成功補習班｜藍正龍新片致敬恩師　談張國榮：永遠沒法超越的象徵

台灣演員藍正龍演而優則導，第二部執導長片《成功補習班》入選本年度香港亞洲電影節，他亦特意來港與影迷見面，《香港01》亦有機會專訪他，大談第二次當導演的心路歷程。

攝影：葉志明



外表屬冷酷型男的藍正龍，私底下相當活潑，聊電影時興致勃勃。

Thanks Thanks Thanks 《Monica》

《成功補習班》出現張國榮成名曲《Monica》，令香港觀眾大感驚喜，由他親自解畫選這首歌的原因：「跟編劇討論的時候。這首歌必須是有一點時代意義，跟戲裡面的情感是有所連接的，他就說《Monica》你聽聽看，我本來是對《Monica》不熟，有聽過但沒有仔細聽它的歌詞，但仔細看歌詞時就會覺得，真的有非常神似的部分，尤其是因為我的老師是很崇拜張國榮，老師放這首歌跟學生分享失戀的心情，跟《Monica》的是很神似的。

電影圍繞LGBT題材，選上「哥哥」張國榮的歌，是否亦因為「哥哥」對這個族群來說，有不一樣的意義呢？藍正龍如此形容「哥哥」：「他就是一個Superstar，他演得好又唱的好，又長得非常非常的好看。情緒是非常飽滿的。他在那個年代（出櫃）算前衛嗎？我覺得倒也不是，是勇敢、是一種態度，那時候我真的覺得超帥的，我覺得他是永遠沒辦法超越的一個象徵啊，那個年代、那個媒體的氛圍下，在沒有那麼多元下，他是創造出一個可能性的一個Superstar」。

藍正龍憶述2017年身在日本，跟好友陳俊志聊電話時突然斷了線，往後就很難再聯絡上對方，成為他倆友誼的match point，翌年陳便因為心因性休克於家中離世。

告別好朋友

《成功補習班》是藍正龍向恩師兼摯友陳俊志致敬的作品，陳在2018年離世，對藍正龍來說是十幾年間都沒法走出的重大打擊，將這份心情透過電影去訴說出來，未嘗不是一種解脫：「人本來就是一個情感的動物。尤其是這個年紀，開始接觸比較多生離死別的時候就會。總覺得好像要記錄下來。好像整理房間、要搬家一樣的感覺，就是住了十幾年，認識這個朋友十幾年，然後你要搬離的時候。會有很多回憶出現，你必須把它整理好，才能離開那種感覺。我想整理這十幾年來認識老師的心情。必須要跟這個悲傷告別，不然我會太痛苦。我是抱持這個心情去完成這個作品，我想要好好說再見，我也想要把老師跟我分享過的、影響我們很多的人生的觀念，跟觀眾分享。」

談起台灣LGBT族群的發展，藍正龍如此形容：「現在的氛圍非常好，沒有太多惡意批評。可是我不太確定是不是真的那麼多善意。在台灣（LGBT）變成不太能去討論他是對或錯，這不是好的狀況，任何事情、任何時間都是可以拿來討論，現在好像沒有辦法溝通、他本來是支流，現在變成一個非常大的水壩，那種力量是想碰都不敢碰」。

由六位數簽到八位數

第二次當導演，藍正龍自言《成功補習班》比上一部《傻傻愛你，傻傻愛我》來得紮實、豐富一點，當然亦有不足的地方：「我去看別人的作品的時候，好像就是還不夠，永遠都好像學不完，每一件事情，只要你認真做都會有遺憾，雖然有遺憾，但是還是算成功吧。算快樂吧」。

藍正龍形容當導演要屢敗屢戰，直到找到投資者為止，近年受疫情與串流平台影響，拍電影的路越來越難走，他笑言自己也沒幾次入戲院睇戲，到執起導筒面對製作經費的壓力，著實是艱險我奮進：「每個月簽帳的時候一直手抖，一開始是6位數，然後再下來是7位數，有砍個月簽8位數的時候…可不可以回收我不知道，但也不是賭博，不可以騙觀眾你拍的多好。拍完第二部的時候就覺得太難了，就是還是要做夢，繼續做我下一個劇本的夢可能會花很多時間吧！」