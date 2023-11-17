《困獸》張兆輝親身拍五次被車撞　「導演成日覺得我太老正」

由彭發執導，鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝（輝哥）、胡杏兒領銜主演的動作電影《困獸》將於11月23日上映。戲中各方因賭權開放，爭相謀利，引發一連串驚險刺激動作場面。一眾男演員不但瞓身演出，輝哥親身上陣拍攝撞車戲份。

輝哥在戲中飾演黑幫大佬四爺，試圖在開放博彩業之際，渾水摸魚爭奪經營權。（《困獸》劇照）

戲中飾演黑幫大佬四爺的輝哥，與商業調查科高層左君哲（吳鎮宇 飾）暗中操控全市局勢，二人亦試圖在開放博彩業之際，渾水摸魚爭奪經營權，而戲中一場輝哥被車撞戲份，輝哥為求效果，堅持親身上陣，被車撞至人仰馬翻，在地上連番打滾，每次拍畢輝哥更第一時間查看回放，專業非常，輝哥說：「同彭發導演第3度合作，導演成日覺得我太老正，今次就完全顛覆我演過的角色，好好玩，好過癮，配合鏡頭同畫面拍咗五次，好滿意。」

至於飾演輝哥太太的胡杏兒，潛伏在輝哥第邊搜集證據，到再次與舊愛鍾漢良相遇，那種回不了過去的痛令人揪心，加上胡杏兒含淚說：「我唔會再相信任何人。」不少觀眾大讚杏兒演技。

飾演輝哥太太的胡杏兒，潛伏在輝哥第邊搜集證據。（《困獸》劇照）

而負責調查輝哥的鍾漢良，正正是杏兒的舊愛，關係錯綜複雜。（《困獸》劇照）

《困獸》故事講述千禧年前後，虎城動盪不安，政府為重整市內秩序，決定鏟除地下娛樂事業及洗黑錢。以四爺（張兆輝 飾）代表的黑勢力及博彩協會的理事左君哲（吳鎮宇 飾）暗中操控局勢，試圖渾水摸魚爭奪經營權。反黑警察江文峰（鍾漢良飾）介入，成立專案調查相關案件，文峰誓要查明真相同時也要為因君哲意外害死的妹妹文淇報仇⋯⋯