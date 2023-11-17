《不是你不愛你》陳昊森發文感謝葉念琛　「感受到我『進步』了」

由葉念琛執導及編劇之浪漫愛情電影《不是你不愛你》，由譚旻萱、陳昊森、梁仲恆、林熙彤、陳嘉寶、林家熙、周漢寧等演出，早前發放友情版海報，並宣布將於聖誕檔期跟觀眾見面。而充滿默契的一眾演員亦紛紛發帖，大談拍攝點滴。

陳昊森回想視像試鏡一刻，心情非常緊張。（《不是你不愛你》劇照）

男主角陳昊森今早於社交平台發帖，大談仍然難忘試鏡的緊張心情，昊森在帖文中表示：「去年某天聽到經紀人跟我說：『葉念琛導演想見見你，我們努力爭取拍一部港片吧？』礙於當時疫情和工作原因所以第一次見到導演是安排了視訊，在視訊裡雖然只拍到我的大臉都笑笑的，但是我的手在下面掐著腿緊張的要命。」

昊森特別感謝導演葉念琛的信任：「不管語言、語法、情節到眼神一舉一動都是我們慢慢拼貼出來的。」（《不是你不愛你》劇照）

昊森在試鏡後，順利加入劇組，更收到溫暖的驚喜：「後來願望實現了，進到劇組的那天是接近生日的一天，整個劇組的人安排了生日驚喜給我，一下子感受到了溫暖，跟大家好像在那刻就注定要一起完成一件大事的感覺。」

陳昊森難忘劇組為他安排的驚喜，（陳昊森IG）

陳昊森特別感謝導演葉念琛的信任：「謝謝葉導從一開始就相信我，然後把這麽一個對我來說很難找到共感、那麼不容易演的角色交給我，一次次的溝通，不管語言、語法、情節到眼神一舉一動都是我們慢慢拼貼出來的，很喜歡在彼此的堅持中拉扯的感覺，因為都希望它好，所以最後的決定都充滿相信！」

最後更大合照留意。（陳昊森IG）

而他更不忙感謝電影每一位工作人員：「最後謝謝每一個演員和幕後工作人員，在殺青那一刻跟好多人擁抱並說謝謝，其實有更多話想說的，但是好像腦袋都先卡在了謝謝！謝謝你們每一個付出讓這部電影完成，謝謝你們照顧我，想盡辦法偷偷塞東西給我吃或介紹我好吃的地方，謝謝你們最後一天給了我好多當面的內心話，真的聽了都覺得能夠為電影付出就是為了聽到這些發揮真實的影響力。」

昊森坦言，完成這部作品，感受到自己的進步：「這是一部催淚的電影，也是在角色當中我又再一次被掏空，是跟以前不一樣的感覺，這是一部我覺得我感受到我『進步』了的電影，希望快點能夠跟大家見面！」