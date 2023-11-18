不日成婚2｜陳家樂朱栢康岑珈其　齊解決婆媳、派帽、做老竇難題

英皇電影《不日成婚2》，時隔兩年，導演陳茂賢㩦同原班人馬陳家樂、衛詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其、楊偲泳及梁雍婷載譽歸來，更邀得四屆金像獎最佳女配角金燕玲重量級加盟，並帶來新知舊友白只、邵音音、肥腸、朱栢謙、韋羅莎及馮勉恆等，增添一份未知的神秘感。（上映日期︰11月30日）

三位好兄弟，第二集有人修心養性要做爸爸。（《不日成婚2》劇照）

電影首集提到，幾名主要角色在感情的道路上原地打轉，仍然徘徊在摸索下一步的階段。而《不日成婚2》中，一眾角色更成熟地去疏理首集留下來的課題，更各有遇上更大的難題，一眾演員也思考着，自己與角色對婚姻的大不同。

剛於今年完婚的陳家樂，坦言追求穩定：「我同阿佳好大唔同，阿佳唔係好知道想要啲咩，冇諗過點樣進化同女朋友嘅關係，而我自己會希望早啲結婚，穩定啲，俾到多啲信心自己同身邊嘅人。」；而電影中默默付出的衛詩雅，謙虛指難以像角色般不停犧牲：「可怡係付出型，好大愛，為咗男朋友可以犧牲好多、現實中自己冇咁偉大，真係未必可以做到咁。」

朱栢康懷疑老婆出軌，跳海自尋短見。（《不日成婚2》劇照）

但此舉竟被死黨笑。（《不日成婚2》劇照）

片中愛互相質疑的朱栢康和談善言，卻異口同聲說現實中想法大不同，朱栢康笑言：「我同灰熊好唔同，今次個角色已經蛻變到一個Family Man，我唔敢講自己能唔能夠做到。反而疑心重呢方面，自我存在價值開始降低，呢方面會有啲似。」；而談善言則透露自己在感情上，不欲控制太多：「Jenny係掌控型，軟硬兼施想控制住段婚姻，我相信如果我結婚，未必會想處理咁多嘢。」

三姊妹同樣面對另一半的問題。（《不日成婚2》劇照）

而片中有微妙感情關係的岑珈其、楊偲泳與梁雍婷，對婚姻的想像更是大不同，珈其早已渴望婚姻：「阿健冇諗過做爸爸，成家立室，但係我自己就好嚮往，可能因為我嚟自大家庭，係兄弟姊妹入面最細嗰個，所以我好早已經希望組織自己家庭。」；而婚姻對Renci和Rachel看來是言之尚早，楊偲泳分享說：「我自己處理婚姻上面係隨緣，見步行步，煮到埋嚟先食。」；梁雍婷則指：「噴火龍同我自己一樣，冇去特別諗婚姻，都係隨性同隨意嘅一個女仔。」。

今集新加梁雍婷角色，都係九叔會成員。（《不日成婚2》劇照）

同時身兼編劇的導演陳茂賢透露，今次《不日成婚2》帶來的是一個關於成長的故事：「故事中的主人翁在人生路途上總是跌跌撞撞，跌到滿地碎片，然而成長後有很多人和事只能獨自面對，靠自己沿途把碎片撿起來，慢慢重新拼湊自己。」

導演陳茂賢剖白，《不日成婚2》除了是一部都市愛情喜劇，今次亦希望談一個離別的故事：「我很想藉著《不日成婚2》去告訴大家；人生總是面對著不同的離別，我們抓不緊，也放不開，我們只能接受，應當珍惜當下，表達更多自己。」

衝詩雅今集最大的問題是來自婆媳。（《不日成婚2》劇照）

《不日成婚2》故事大綱

佳母（金燕玲 飾）回港後令阿佳（陳家樂 飾）和可怡（衛詩雅 飾）的生活多了重重關卡，令二人的感情也不知不覺踏入瓶頸期；灰熊（朱栢康 飾）如今己修心養性 ，但妻子Jenny（談善言 飾）卻漸漸對他失去「性趣」，七年的婚姻突響警號；而阿健（岑珈其 飾）與 Jessica（楊偲泳 飾）依然熱衷床上運動，縱使做足安全措施，也釀成了那 0.01%的意外！六人面對著各自的感情瓶頸，一切關鍵在於能否重拾初衷，當初為何相愛？