奧本海默︱路蘭或能打破奧斯卡不勝魔咒？　勁敵有兩位大師超晒班

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）今年年中推出新作《奧本海默》（Oppenheimer），鼓動成全球影迷之間的奧本海默浪潮，亦造就9億4900萬美元（約港幣74億元）票房成績，成為本年度最受觀眾歡迎的電影之一。路蘭在拍攝《奧本海默》所投放的資源與心機固然驚人，由選角、合作研製IMAX黑白菲林、到拍攝時堅拒使用數碼VFX特技，每項創作細節均非常驚人，於是在《奧本海默》取得理想的票房成績後，一眾媒體、評論員及路蘭迷近日便開始熱切關注《奧本海默》於明年奧斯卡的得獎機會！

基斯杜化路蘭執導作《奧本海默》今年年中上映，極受觀眾歡迎！（《奧本海默》電影劇照）

基斯杜化路蘭今年推出《奧本海默》取得空前成功，外界便對他在明年奧斯卡頒獎典禮上得獎充滿猜測。（Getty Images）

基斯杜化路蘭過去曾五度以個人身份提名奧斯卡，包括憑《鄧寇克大行動》（Dunkirk）提名「最佳導演」、憑《潛行凶間》（Inception）及《凶心人》（Memento）兩次提名「最佳原創劇本」，並憑《鄧寇克大行動》及《潛行凶間》提名「最佳電影」大獎。基斯杜化路蘭五次與奧斯卡小金人擦身而過，外界一直認為可惜，對路蘭迷而言更是一鼓「奧斯卡不勝魔咒」。及至今年《奧本海默》面世，外界便吹起一鼓路蘭有望打破魔咒的風聲，大家亦期望路蘭能夠得獎。

基斯杜化路蘭對上一次與奧斯卡擦身而過，是《鄧寇克大行動》時提名「最佳電影」及「最佳導演」獎。（《鄧寇克大行動》電影劇照）

然而在「最佳導演」與「最佳電影」兩項路蘭有望人圍且最被受關注的獎項中，路蘭其實亦不乏勁敵，包括今年推出《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）、曾九度提名最佳導演卻僅獲獎一次的電影大師馬田史高西斯（Martin Scorsese）；曾憑《不得鳥小姐》（Lady Bird）提名、執導《芭比》（Barbie）的Greta Gerwig；執導《小行星都市》（Asteroid City）的導演Wes Anderson；以及執導《拿破崙》（Napoleon）、曾三次提名卻從未得獎的列尼史葛（Ridley Scott）等。所以基斯杜化路蘭是否能夠得獎，且要看提名名單出爐時，諸位大師新秀勁敵是否入圍爭奪獎項。

馬田史高西斯或許會成為頭號有機會獲得奧斯卡「最佳導演」獎的大師。（《花月殺手》電影花絮照）