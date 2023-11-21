壹獄II劫數難逃｜變網大縮片長上映　網民轟照抄神片《月黑高飛》

2015年上映的《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》雖然票房不算亮眼，收約730萬港元，但因改編高登討論區會員「小姓奴」的人氣小說《一獄一世界》，加上有已故「四大惡人」之一何家駒相隔15年回歸幕前，製造不少話題。

《壹獄壹世界》成何家駒最後一部電影作品。（海報）

去年8月，《壹獄壹世界》續集《壹獄二：劫數難逃》已正式開鏡，今年9月已完成送檢，但一直未有公布正式映期，直至近日原來已在內地以網絡電影方式在串流平台上架，片長只剩下79分鐘。

網民讚鄭浩南表現出色。（劇照）

《壹獄二：劫數難逃》講述孫逸臣（張繼聰 飾）在一次出差中，因女秘書意外遇害身亡而含冤入獄。獄中不僅要與獄霸司徒（黃光亮 飾）周旋，還要面對兇殘獄長（鄭浩南 飾）的霸淩，只有獄警胡海（張建聲 飾）勉強關照。獄中本就度日如年，而一場致命的傳染病此時也悄然降臨。面對天災人禍，孫逸臣決定利用知識改變命運，他將如何虎口脫險，為自己博得一線生機？

戲中張繼聰坐冤獄，網民指大半部戲的劇情照抄《月黑高飛》。（劇照）

不少已欣賞這部電影的內地網民指出，前大半部直頭照抄被封為「史上最高分神片」的《月黑高孩》（The Shawshank Redemption），最後就來個不合邏輯的反高潮，整體來說比上一部差得多。