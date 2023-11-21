《星願奇緣》神隱女歌手疑似正式復出　跟人氣男團拍住做粵語配音

迪士尼為慶祝100周年，重頭製作的動畫《星願奇緣》（Wish），將於12月21日聖誕上映。這部由《魔雪奇緣》（Frozen）系列及《奇幻魔法屋》（Encanto）金像班底精心打造的全新原創動畫，無論故事、主題曲、畫風，都一一向迪士尼百年傳統致敬。電影英語版，請來金像女星亞莉安娜狄伯斯 （Ariana DeBose）聲演女主角雅莎，粵語版今日（21/11）就有短片介紹，不見其樣只聽其聲，不過網民似乎已估到係邊位！

兩個遮晒樣，就咁睇片真係估唔到。（影片截圖）

今日迪士尼香港就公開一條短片，叫大家估下香港版的《星願奇緣》，搵到邊位為女主角 配音，提示係︰雅莎(Asha) 唱歌咁好聽，梗係要搵呢位大家最喜愛嘅女歌手。而從短片聲線分析，不少網民已留言估係曾經贏得叱咤我最喜愛女歌手的欣宜。欣宜早前因病一直暫停工作，更未有作公開露見，如果大家估計冇錯，今次就是欣宜繼客串許廷鏗MV後，真真正正第一個個人復出工作。

但一開聲，大家已好肯定女主角就是由鄭欣宜所配。（影片截圖）

至於負責配山羊仔華倫天奴(Valentino)的，提示就話︰「一樣咁鬼馬、個名都有個『華』字」從影片看到，男方身形細小，而且又有個華字，有理由相信就是ERROR成員Dee哥何啟華。真正答案明天就會揭盅，大家拭目以待。

至於山羊仔，由於Chok晒聲，睇片都未必估到，多得提示個名同樣有個「華」，好大機會就係Dee哥何啟華。（影片截圖）

動畫《星願奇緣》WISH靈感源自迪士尼百年來一個讓人富有共鳴的概念，向星星誠心許願。從《木偶奇遇記》、《仙履奇緣》等經典，以至今次的最新作品，主角都有發自內心的願望，在向天空許願的同時，亦推動他們勇往直前奔向夢想。《星願奇緣》WISH的主角雅莎(Asha)為了拯救族群而向天誠心許願，獲得擁有無限宇宙能量的Star回應，聯同一隻穿睡衣的山羊華倫天奴，一起以實現夢想的力量與信念展開一場「願望成真」大歷險！

動畫《星願奇緣》（Wish），由《魔雪奇緣》（Frozen）系列及《奇幻魔法屋》（Encanto）金像班底精心打造。（《星願奇緣》劇照）

《星願奇緣》WISH請來《西城故事》（West Side Story）金像女星亞莉安娜狄伯斯 （Ariana DeBose）聲演女主角雅莎，以及荷里活型男基斯派恩 (Chris Pine) 聲演國王King Magnifico。導演及主題曲創作人大讚為電影傾情獻唱主題曲《This Wish》的亞莉安娜充份體現出雅莎充滿歡樂、活力又傻氣的神髓！這首全新原創的音樂，在很多方面都蘊藏著迪士尼經典作品的深遠意義。