《魔髮精靈》Gin Lee同Phil七年後聲演　廖子妤首次為動畫配音

環球影業發行、夢工場動畫炮製大電影《魔髮精靈：夾BAND天團》(Trolls Band Together) 屬系列全新第三集，原裝英語版Anna Kendrick 聯同Justin Timberlake 回歸獻靚聲；本地粵配版除了上兩集火花四射的李幸倪（Gin Lee）、林奕匡（Phil）人氣掌舵聲演「寶寶」和「阿班」外，更請來廖子妤（Fish）和周祉君好戲加持，為觀眾迎接連場充滿動感的勁歌熱舞彩虹之旅！

首映禮有大批粉絲到來支持。（大會提供）

與第一集相隔 7 年，唔經唔覺來到電影系列的第3集《魔髮精靈：夾BAND天團》，是日在黃埔天地舉行首映禮，Gin同Phil 再次合作為電影配音。二人提到 7 年前其實也是第一次為動畫配音，Gin表示：「當然係好開心！除咗配音，《魔髮精靈》咁多集都分別會有唔同主題，帶俾觀眾快樂、感動。重記得當年第一次配音，用咗好幾日時間先完成，來到今集大概半日就配好，感覺到自己有進步；而寶寶（配音的角色）由第一集要人抱抱、到第二集講共融，來到今集講親情⋯⋯希望呢個故事可以繼續落去，睇到寶寶結婚生BB，都希望有機會一路配落去！」至於新加盟《魔髮精靈》這個大家庭的Fish，更是她入行以來首次為電影配音！「第一次幫電影配音覺得好好玩，一路配嗰時好似同花花（配音的角色）一齊冒險，要大嗌、大笑等等，好有趣！」

如Gin所講，每集《魔髮精靈》都圍繞不同主題，帶出不同的信息，今集所提及的正是親情、兄弟姊妹情！現實生活中有 2個親妹妹的Fish 和有 1個親姐姐的Gin在戲中分別聲演失散多年的姐妹花花和寶寶，兩人基於自己的成長背景，對今集特別有共鳴，聲演姐姐花花的Fish 表示：「我有 2個親細妹，感情一直好好，特別同大妹年紀較近，細個一直都係"雞啄唔斷"，兩個妹細個時礙於我威迫之下，成日要陪我玩角色扮演，更喺屋企扮露營；所以今集講到花花遇番寶寶之後又會幫佢紮頭髮，又會為咗妹妹而跳出自己嘅安全地帶，轉換係我都一樣會為妹妹咁做！」

《魔髮精靈：夾BAND天團》(Trolls Band Together) 屬系列全新第三集。（劇照）

至於同戲中一樣都係妹妹的Gin，同樣覺得今集好有共鳴。「細個同姐姐會一齊唱歌、玩，同埋我地臨瞓前會互相講故事俾大家聽，都會一齊迷偶像同聽歌，直到而家同屋企人關係都係好close！」 而戲中聲演最細佬的Phil，現實中亦是弟弟，他說：「我好開心有個哥哥，一直以嚟佢都係我嘅榜樣，多數都係佢takecare 我！而離鄉別井喺香港，我都好慶幸有班兄弟陪伴，除咗打波、吃喝玩樂，有事嘅時候都係義無反顧，好似之前我要搬屋，佢哋知道就即來幫手，當然同樣地我都會咁對佢哋！」