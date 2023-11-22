《香港景深》亞洲名導拍出眼中香港　禹惠琳黃燦盛譜出奇幻愛情

《亞洲名導的香港景深》邀請亞洲各地享負盛名的導演參與，以香港為靈感創作微電影，展示他們心中的香港。各導演鏡頭下亞洲名導的香港景深的香港，或色彩繽紛，或夜色璀璨，或如夢似幻，特別鳴謝香港旅遊發展局全力支持微電影取景及拍攝。電影在剛完成的《香港亞洲電影節》放映兩場，反應熱烈，稍後《微電影系列：亞洲名導的香港景深》將分別於首爾、曼谷及馬尼拉作首映，並於亞洲區內電視及網上串流平台播放。



稍後《微電影系列：亞洲名導的香港景深》將分別於首爾、曼谷及馬尼拉作首映。（《香港景深》海報）

韓國動作鉅獻《犯罪都市》導演姜允成首次挑戰奇幻愛情小品，以最單純的初心，拍攝微電影《香港・夢旅情》，幕前巨星陣容有女團Wonder Girls成員禹惠琳及男團2PM成員黃燦盛擔任主角！導演首次挑戰奇幻小品。飽受失眠折磨的惠林（禹惠琳 飾），一覺醒來從韓國穿越來到香港。回到兒時成長地，惠琳重遇昔日曖昧對象（黃燦盛 飾），一起找尋打破奇異循環的方法。

《犯罪都市》導演姜允成首次挑戰奇幻愛情小品。（《香港景深》劇照）

女團Wonder Girls成員禹惠琳及男團2PM成員黃燦盛擔任主角。（《香港景深》劇照）

一人包攬菲律賓歷來最賣座本土電影頭兩名的傳奇導演Cathy Garcia-Sampana，繼全球勁收8億披索、以香港為背景的愛情長片《你好・愛・再見》後，再度來港取景卻首次挑戰短片模式，拍攝了個人首部微電影《緣份擲公字》！臭屁男孩邂逅來香港尋找真愛的元氣少女，一個大話險將她推往渣男身邊？一場擲公字決定了兩人的命運！

一場擲公字決定了兩人的命運！（《香港景深》劇照）

臭屁男孩邂逅來香港尋找真愛的元氣少女，一個大話險將她推往渣男身邊？（《香港景深》劇照）

極受香港觀眾愛戴的泰國青春機智喜劇《出貓特攻隊》，導演納塔屈彭皮里亞就帶來一個兩姊妹從泰國來港尋人的故事《姊妹》！Abb和May，姊妹二人來到香港找尋病重爸爸的舊情人。穿梭夜色之間，性格迥異的兩姊妹能否和平共處到最後？

Abb和May，姊妹二人來到香港找尋病重爸爸的舊情人。（《香港景深》劇照）