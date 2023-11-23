基斯杜化路蘭首度回應接手占士邦傳聞　十五字回應令粉絲大失所望

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）今年年中推出新作《奧本海默》（Oppenheimer），成為本年度最受歡迎的電影之一，造就9億4900萬美元（約港幣74億元）票房佳績。在《奧本海默》之後，路蘭的發展動向再次成為一眾「路蘭迷」熱烈討論的話題，一直有指作為英國導演的路蘭，有意執導國寶級特務電影系列占士邦，甚至有傳聞指路蘭會拍攝兩至三部電影，更會一手重啟占士邦的生平故事！

《奧本海默》是基斯杜化路蘭事隔三年執導的電影。（路透社）

改編自Ian Fleming特務小說的占士邦系列電影，自1962年推出第一部電影至今，歷經六任男主角，演出共25部電影。（007官方網站圖片）

近日基斯杜化路蘭就《奧本海默》推出家庭影院藍光版影碟進行宣傳，期間接受外媒訪問時，路蘭罕有正式開腔提及接手占士邦的傳聞，然而路蘭的回應或許會令一眾粉絲大為失望，他表示：「不會，遺憾地不會——那些傳聞絕非事實。」表明自己下一個拍攝計劃並非占士邦電影。

基斯杜化路蘭近日正式開腔回應有關接手占士邦系列電影傳聞，表示遺憾地不會是自己下部拍攝的作品。（Getty Images）

路蘭過去不止一次表達對占士邦的鍾愛，他曾於雜誌訪問中透露，自己多年來一直與出品占士邦系列電影的兩位監製Barbara Broccoli與Michael G. Wilson保持聯絡，亦是系列的粉絲：「我深愛這個角色！我經常都興奮地期待他們拍攝出來的作品效果。」

不知道若有朝一日路蘭拍攝占士邦電影，效果究竟會如何改變整個系列？（IMDB）

占士邦（James Bond）的鍾情，他表示：「那些（占士邦）的電影對我拍攝電影的影響程度明顯得令人尷尬，所以也沒有為此感到害羞的理由，我很喜歡那些電影！」路蘭續指：「你知道嗎，能夠拍一部（占士邦）將會是無與倫比的榮幸！」

路蘭透露自己會密切留意占士邦電影的動向。（《新鐵金剛：智破天凶城》電影劇照）

路蘭補充指，若要拍攝標誌性的這位英國特務系列電影，便需要在特定要有限的空間中創作，要以「正確態度」處理這部作品。對於開拍占士邦電影的可能性，路蘭表示：「要在創作生涯適合的階段拍攝，能夠將你希望表達的訊息融合進這個特定而有限度的創作空間中，因為你不會希望拍攝這樣的一部電影但最後卻出錯。」