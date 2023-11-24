鄧麗欣首港星獲福岡特別功績賞　觀眾好奇問香港女生都一樣強悍？

由無限動力實業有限公司出品及攝製，陳嘉上監製、李保樟導演，鄧麗欣、劉以豪主演的愛情懸疑電影《白晝如焚》快將上映。電影接二連三接報好消息，繼上月初女主角鄧麗欣親身出席「倫敦東亞電影節」世界首映獲取好評後，本月更得到兩大國際電影節青睞，先於「金雞百花電影節」獲頒「年度期待華語電影」獎項，再於近日成為「福岡旭日國際電影節」開幕電影，而女主角鄧麗欣更獲頒「特別功績賞」，足見電影未上映已於國際影展展露光芒。



女主角鄧麗欣成為首位香港演員，獲電影節頒發「特別功績賞」殊榮。（大會提供）

女主角鄧麗欣親身飛往日本福岡，代表劇組參與開幕電影放映，更成為首位香港演員獲電影節頒發「特別功績賞」殊榮，嘉許其在演藝事業上的傑出表現。Stephy在接過獎項後表示：「進步係我自己嘅目標，我會繼續努力做好嚟緊每一個得到嘅機會同角色，希望會愈嚟愈進步，希望大家會繼續支持我嘅電影。」對於在演員崗位中的努力被看見，Stephy心情興奮表示：「好開心好榮幸可以得到呢個獎項，呢個獎項嘅名銜係一個提醒，我覺得卓越係一個追求，希望可以追求不同角色，追求不斷進步同創新，先至係一個卓越嘅開始。」

現場觀眾對Stephy本人的性格都有興趣想知，會否跟電影一樣。（大會提供）

有現場觀眾對Stephy私下個性充滿好奇，並希望了解香港女性是否如Stephy在電影中如此強勢，Stephy笑言：「我相信未必所有香港女性都好似我戲中角色咁強悍，不過我覺得觀眾睇得好透徹，見到呢個角色透視到我嘅個性。因為我自己本身都有角色呢種強悍喺內在，有時可能喺我嘅眼神入面見到，所以我都刻意將自己呢個特性，投放咗喺角色入面。」

Stephy跟現場觀眾分享拍攝的細節。（大會提供）

Stephy今趟行程非常緊密，除了參與《白晝如焚》放映及領獎之外，只有一天私人時間，能夠放下工作遊走，她說：「今次行程緊密，完成電影節行程同訪問之後，都係得一日時間去行街同食野，不過我覺得已經好滿足，因為好耐冇嚟日本，希望下次有機會可以再嚟。」Stephy希望下次有機會逗留更長時間，能夠細味感受這個充滿朝氣的城市。

大會向Stephy頒發獎項。（大會提供）

而《白》片中與Stephy充滿火花的男主角劉以豪，得知Stephy獲獎的喜訊後，亦親身拍片恭賀好拍檔：「恭喜Stephy，很替她開心，大家拍攝過程也滿辛苦的，希望電影能夠讓更多觀眾看見。我們在拍攝的過程中互相幫助，互相照顧，當遇上問題的時候，我們也會互相協調。特別感謝李保璋導演給我們很大的安全感，讓我們很順利地完成這部電影。」

《白晝如焚》故事講述鄧麗欣與劉以豪在片中飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎。（《白晝如焚》劇照）

（大會提供）

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