鎖戰｜姜皓文從演以來最滿意之作　馬來西亞上畫成華語片票房冠軍

早前黑哥姜皓文返回家鄉馬來西亞，參演由馬來西亞和香港合拍的懸疑劇情片《鎖戰》，該片由新晉導演吳培吉執導，其他演員還有高海寧、許紹雄、黃浩然等。電影由開畫（16/11）起連續七日成為中文電影票房冠軍，並衝破130萬港元票房，成為疫情後非賀歲檔最高票房的當地中文電影，令電影團隊上下振奮。黑哥喜出望外，更形容為從演以來自己滿意的一部作品。



黑哥返馬來西亞，就如返鄉下一樣，大把粉絲到場支持。（大會提供）

黑哥坦言：「 在數個首映禮上，都反覆觀看了這部作品多次，覺得這是自己從演而來，當中表現的情感最為細膩的一套戲，真的很滿意，很喜歡。」過往甚少有香港演員會走埠多日為電影進行宣傳活動，而今次黑哥更罕有地去到東馬沙巴、 古晉等地宣傳，稱得上是件很特別的事。

黑哥與太太一起出席大小宣傳，恩愛非常。（大會提供）

黑哥今次與高海寧及黃浩然合作。（大會提供）

提到戲中的一埸揸電單車戲，黑哥雀躍地說：「其實我好喜歡揸電單車，但香港排期考牌需時接近一年多、兩年，今次拍戲可以模擬揸車都幾有型又開心，簡直寓工作於樂趣！」今趟黑哥逗留在馬來西亞宣傳大概二十多天，而且有太太陪同去到怡保等地出席首映禮，同行更有高海寧、許紹雄、黃浩然等一眾港星。黑哥很享受的說：「未曾試過在馬來西亞多個地方走埠宣傳，完全感受到當地粉絲的熱情，相當開心。」

黑哥在戲中是開鎖專家，專為警方提供服務，一次開鎖行動卻遇上一位失散多年的朋友。（《鎖戰》劇照）

提到戲中的一埸揸電單車戲，黑哥雀躍地說拍戲時，可以模擬揸車都幾有型又開心，簡直寓工作於樂趣！」（《鎖戰》劇照）

黑哥的外婆是馬來西亞人，所以對於這地方特別有親切感。他有所遺憾的說：「雖然找不到我的親戚，但大家都好似我的家人一樣，由上機到落機都被問著；『你返嚟喇？』​、『你返屋企呀？』，就連當地地勤都說『歡迎你回來檳城』，覺得非常窩心而且親切。我在馬來西亞、檳城都有很多朋友，電影更在檳城進行拍攝，所以大家都當我是半個檳城人及家人一樣，相當開心。」