金馬獎｜林青霞獲終身成就獎　感謝兩位電影人︰土包子變窈窕淑女

《第60屆金馬獎》頒發終身成就獎，今年其中一個就由被譽永遠的「東方不敗」，金馬影后林青霞奪得。69歲的她狀態依然，一襲鮮紅色的長裙獲得全場掌聲，全場觀眾更為她站立致敬。



林青霞如女神般登場。（金馬獎直播截圖）

在介紹短片中，林青霞重現武俠片的神技，但現用來煮餃子。（金馬獎直播截圖）

（金馬獎直播截圖）

林青霞從金馬獎評審團主席李安手中接過獎項，便請大家坐下開始致辭︰「我從千里之外，在生我養我的地方得終身成就獎，對我來說意義非常重大，我把它獻給我的母親父親，他們為了我辛苦拍戲，不知道抽碎了多少心，在天上他們必定感到莫大的欣慰。」林青霞談到17歲從台北市西門町，走到電影圈，首22年來拍了100部戲︰「如果沒有你們沒有我，多謝你們莫大的功勞。」

17歲入行的林青霞，連初吻都獻給電影，而當時她不知道有「借位」這回事。（金馬獎直播截圖）

能夠拿下這個獎，她要感謝很多人的幫助︰「感謝瓊瑤、朱延平導演，我在電影圈日子裡，結識施南生、張淑平兩位朋友，施南生總是指導我人生方向，張淑平把我從土包子變成窈窕淑女。」林青霞「窈窕淑女」一詞作出一個美艷動作，但立即絆倒，她連隨自嘲說︰「一講窈窕就不窈窕。」

李石自言是林青覆的小粉絲，高興可以頒獎給她。（金馬獎直播截圖）

最後林青霞要感謝先生跟3個女兒，他們都是默默支持自己，讓她做感興趣的事。「今天站在33年前得金馬女主角獎的舞台，這個終身成就獎給我無比的動力，讓我邁向下一個里程碑，謝謝大家，謝謝金馬獎」