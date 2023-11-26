金馬獎2023︱香港電影勇奪四獎　最佳新演員謝咏欣喜悅緊張成淚人

華語影壇年度盛事「第60屆金馬獎頒獎典禮」今日（25日）於台北國父紀念館舉行，嘉許兩岸三地華語電影作品，新近上映的香港電影如《白日之下》、《年少日記》及即將上映的《但願人長久》演員及幕後創作團隊均有入圍。其中香港電影共獲得四項獎項，嘉許香港電影人的傑出表現，分別由卓亦謙憑《年少日記》奪得「最佳新導演」獎；謝咏欣憑《但願人長久》奪得「最佳新演員」獎；陳嘉言、黃曉傑憑《夏夢迴》奪得「最佳動畫短片」獎；並由何思蔚憑短片《直到我看見彼岸》奪得「最佳劇情短片」獎。



香港電影於「第60屆金馬獎頒獎典禮」共獲得四項獎項，嘉許香港電影人的傑出表現。（金馬獎直播截圖）

近日在香港上映，呼聲甚高的電影《年少日記》新晉導演卓亦謙於奪得金馬奬「最佳新導演」獎。卓亦謙得獎後感謝盧鎮業、黃梓樂、鄭中基等一眾演員以及監製爾冬陞，他亦表示：「拍完這部戲，我幾乎得憂鬱症，但感謝我的女朋友，她的愛與美麗的靈魂帶我走出來，我愛妳！」他亦提到自己曾輕生的好朋友，自己雖然無法回去當時給他一個擁抱，但希望藉電影表達他的心意。

「最佳新導演」得獎者為《年少日記》導演卓亦謙。（金馬獎直播截圖）

由香港鮮浪潮導演何思蔚憑短片《直到我看見彼岸》奪得「最佳劇情短片」獎，她發表感言時最後表示：「最後我覺得在說話不可名狀的日子，希望我自己和生活在香港的每一位，都可以更勇敢、更堅強地用自己的步伐往前進，真誠紀錄、好好生活，然後不要遺忘對自己重一切，直到我哋看見彼岸。」

「最佳劇情短片」由香港鮮浪潮導演何思蔚憑短片《直到我看見彼岸》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳新演員」獎則由主演《但願人長久》的演員謝咏欣奪得！她於台上哽咽表示：「多謝爸爸媽媽，他叫我要提到他們！」亦笑指自己的字條中一早寫好叫自己不要緊張，但仍難掩得獎的喜悅及緊張心情，她最後亦表示：「我會繼續努演更好的作品！」

「最佳新演員」獎由謝咏欣憑《但願人長久》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳動畫短片」由陳嘉言、黃曉傑憑作品《夏夢迴》得獎。導演之一陳嘉言在發表感言時表示：「感謝金馬獎把動畫當成是電影！在我們成長的路途中，我們覺得灰暗的時候，電影陪伴我們成長，讓我們感受到陽光和活着的樂趣！」監製亦於台上表示要「相信宇宙，擁抱世界」。